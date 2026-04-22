Azad Əsgərov: “Bəzi ölkələr UFC yarışlarına ev sahibliyi etmək istəsə də, buna nail ola bilmir”

“Bəzi ölkələr Mütləq Döyüş Çempionatı (UFC) yarışlarına ev sahibliyi etmək istəsələr də, buna nail ola bilmirlər”.
Bu barədə Azərbaycan MMA və Qrapplinq Federasiyasının prezidenti Azad Əsgərov məlumat verib.
O, UFC turnirlərinin 2028-ci ilədək Bakıda keçiriləcəyinə münasibət bildirib.
“Bu təşkilatın Bakıdakı ilk turniri ötən il baş tutdu. Tofiq Musayev isə bu il UFC-də ilk qalibiyyətinə nail oldu. UFC yarışlarının Azərbaycanda keçirilməsi olduqca müsbət haldır. Bakıdakı birinci yarışdan sonra MMA idman növünə maraq daha da artıb. Bu, dünya səviyyəli turnirdir. Bəzi ölkələr ev sahibliyi etmək istəsələr də, buna nail ola bilmirlər”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında söyləyib.
A.Əsgərov Bakıdakı UFC turnirindən sonra Azərbaycan döyüşçülərinin daha yaxşı nəticələrə nail olduğunu sözlərinə əlavə edib:
“Türkiyə, Gürcüstan və digər ölkələrdəki yarışlarda qələbələr qazandıq. UFC artıq Bakıda olacaq. İdmançılarımız da burada mübarizə aparacaqlar. Amma hələlik kimlərin iştirak edəcəyi barədə dəqiq məlumat verə bilmərik. UFC-nin Bakıda olması Azərbaycan idmanının növbəti uğurudur. Ölkəmizə müxtəlif yerlərdən minlərlə turist gələcək. Bütün bunlar bizə ancaq xeyir verə bilər. MMA-nın dünyada azarkeşləri kifayət qədərdir. Yarış ərəfəsində bütün diqqət Azərbaycanda olacaq”.
Xatırladaq ki, bu il “UFC Fight Night” iyunun 27-də Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq.