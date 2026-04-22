22 Aprel 2026
AZ

Azad Əsgərov: “Bəzi ölkələr UFC yarışlarına ev sahibliyi etmək istəsə də, buna nail ola bilmir”

MMA
Xəbərlər
22 Aprel 2026 18:30
89
“Bəzi ölkələr Mütləq Döyüş Çempionatı (UFC) yarışlarına ev sahibliyi etmək istəsələr də, buna nail ola bilmirlər”.

Bu barədə Azərbaycan MMA və Qrapplinq Federasiyasının prezidenti Azad Əsgərov məlumat verib.

O, UFC turnirlərinin 2028-ci ilədək Bakıda keçiriləcəyinə münasibət bildirib.

“Bu təşkilatın Bakıdakı ilk turniri ötən il baş tutdu. Tofiq Musayev isə bu il UFC-də ilk qalibiyyətinə nail oldu. UFC yarışlarının Azərbaycanda keçirilməsi olduqca müsbət haldır. Bakıdakı birinci yarışdan sonra MMA idman növünə maraq daha da artıb. Bu, dünya səviyyəli turnirdir. Bəzi ölkələr ev sahibliyi etmək istəsələr də, buna nail ola bilmirlər”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında söyləyib.

A.Əsgərov Bakıdakı UFC turnirindən sonra Azərbaycan döyüşçülərinin daha yaxşı nəticələrə nail olduğunu sözlərinə əlavə edib:

“Türkiyə, Gürcüstan və digər ölkələrdəki yarışlarda qələbələr qazandıq. UFC artıq Bakıda olacaq. İdmançılarımız da burada mübarizə aparacaqlar. Amma hələlik kimlərin iştirak edəcəyi barədə dəqiq məlumat verə bilmərik. UFC-nin Bakıda olması Azərbaycan idmanının növbəti uğurudur. Ölkəmizə müxtəlif yerlərdən minlərlə turist gələcək. Bütün bunlar bizə ancaq xeyir verə bilər. MMA-nın dünyada azarkeşləri kifayət qədərdir. Yarış ərəfəsində bütün diqqət Azərbaycanda olacaq”.

Xatırladaq ki, bu il “UFC Fight Night” iyunun 27-də Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UFC turnirlərinin 2028-ci ilədək Bakıda keçirilməsi üçün müqavilə imzalanıb - FOTO
21 Aprel 15:18
MMA

UFC turnirlərinin 2028-ci ilədək Bakıda keçirilməsi üçün müqavilə imzalanıb - FOTO

Bu çərçivədə ilk tədbir iyunun 27-də Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq
Topuriya Makqreqorla döyüş üçün şərtini açıqladı
21 Aprel 13:58
MMA

Topuriya Makqreqorla döyüş üçün şərtini açıqladı

Gürcüəsilli döyüşçü irlandiyalının populyarlığına toxunub
Dana Uayt Makqreqorun qayıdışına aydınlıq gətirdi
20 Aprel 16:12
MMA

Dana Uayt Makqreqorun qayıdışına aydınlıq gətirdi

UFC prezidenti irlandiyalı döyüşçü ilə danışıqların müsbət getdiyini açıqladı
Peddi Pimliett: “Qisas almaq üçün qayıdıram” - VİDEO
20 Aprel 10:14
MMA

Peddi Pimliett: “Qisas almaq üçün qayıdıram” - VİDEO

İngiltərəli döyüşçü Las-Veqasdakı məğlubiyyətin qisasını almaq istəyir
Topuriya Qetjinin üslubundan danışdı: “Çox qeyri-adidir”
20 Aprel 09:43
MMA

Topuriya Qetjinin üslubundan danışdı: “Çox qeyri-adidir”

UFC çempionu rəqibinin zərbə texnikasının sparrinqdə belə təkrarlanmasının çətin olduğunu bildirib
Konor Makqreqor geri qayıdır: Döyüş tarixi bəlli olub
19 Aprel 18:09
MMA

Konor Makqreqor geri qayıdır: Döyüş tarixi bəlli olub

İrlandiyalı ulduz Artem Lobovla məhkəmə çəkişməsini bitirdikdən sonra yayda rinqə çıxacağını açıqlayıb

Ən çox oxunanlar

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı
21 Aprel 01:37
Azərbaycan futbolu

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı

Qərar 15 dəqiqə sonra dəyişdirildi

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO
20 Aprel 21:37
Güləş

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Hər iki idmançımız yarımfinalda uduzsa da, medal şansını qoruyur
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 20:14
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Aprel 21:52
Voleybol

Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Turan” çempionluq kubokunu qaldırdı