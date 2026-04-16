Azərbaycanlı döyüşçü UFC-nin əfsanəvi realiti-şousuna qatılıb

Azərbaycanlı MMA döyüşçüsü Məhəmmədəli Osmanlı UFC-nin ən məşhur layihələrindən biri olan “The Ultimate Fighter” realiti-şousunun 34-cü mövsümünün iştirakçısı olub. Bu layihə dünyanın ən güclü liqasına gedən yolu açan əsas platformalardan biri sayılır.
İdman.Biz xəbər verir ki, yeni mövsüm iyunun 14-də “Paramount+” platformasında start götürəcək. Komandaların məşqçiləri isə UFC-nin Şöhrət Zalının üzvləri Daniel Kormye və Maykl Bispinq olacaq.
Layihə çərçivəsində döyüşçülər turnir sistemi üzrə mübarizə apararaq UFC ilə müqavilə qazanmağa çalışacaqlar. Eyni zamanda onlar realiti-şou formatında birgə yaşayacaq və məşq edəcəklər. Mövsüm iki çəki dərəcəsində keçiriləcək: kişilər arasında 61,2 kq-a qədər (yüngül çəki) və qadınlar arasında 52,2 kq-a qədər (minimum çəki). Hər kateqoriyada qalib ayrıca müəyyənləşəcək və nəticədə iki döyüşçü UFC müqaviləsi əldə edəcək.
“The Ultimate Fighter” formatı illərdir dəyişməz qalır. İştirakçılar birlikdə yaşayır, məşq edir, tanınmış məşqçilərin rəhbərliyi altında hazırlaşır və məğlub olanın turniri tərk etdiyi sistem üzrə döyüşlər keçirirlər. Layihə yalnız idman şansı deyil, həm də geniş auditoriya və UFC matçmeykerləri qarşısında tanınmaq imkanı yaradır.
Bu realiti-şounun qalibləri arasında sonradan təşkilatın çempionlarına çevrilən döyüşçülər də olub. Onların sırasında Kamaru Usman və Toni Ferqyuson kimi məşhur adlar var.
Osmanlı üçün bu iştirak xüsusi əhəmiyyət daşıyır. “Sherdog”un məlumatına görə, o, yüngül çəkidə çıxış edir və müxtəlif bazalara əsasən 11-1 və ya 12-1 göstəricisinə malikdir. Azərbaycanlı döyüşçü “UAE Warriors” turnirlərində çıxış edərək regionun perspektivli idmançılarından biri kimi tanınıb.
Mövcud arxiv və əvvəlki mövsümlərin heyətlərinə əsasən demək olar ki, Məhəmmədəli Osmanlı “The Ultimate Fighter” tarixində iştirak edən ilk azərbaycanlı döyüşçüdür.
Yeni mövsümün tam iştirakçı siyahısı belədir:
Kişilər, 61,2 kq-a qədər:
Rodriqo Vera (Peru)
Abdul Hüseyn (Finlandiya)
Artem Belax (Qazaxıstan)
Ksavyer Franklin (ABŞ)
Şon Mora (Kuba)
Kristian Stronq (ABŞ)
Marlon Cons (Böyük Britaniya)
Mikayas Urenya (Dominikan Respublikası)
İllimbek Akılbek uulu (Qırğızıstan)
Məhəmmədəli Osmanlı (Azərbaycan)
Qadınlar, 52,2 kq-a qədər:
Natalia Alves (Braziliya)
Melissa Amaya (ABŞ)
Valeska Maçado (Braziliya)
Cici Kanuto (Braziliya)
Anna Melisano (ABŞ)
MakKenzi Stiller (ABŞ)
Anita Kərim (Pakistan)
Delfin Benua (Fransa)
Xaylay Vuşamo (Çin)
Kamila Reynoso (Argentina)
Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Məhəmmədəli Osmanlının UFC ilə müqavilə imzalamaq üçün ABŞ-yə yollandığı barədə məlumat yayılmışdı. Lakin onun gələcək taleyi ilə bağlı detallı informasiya verilməmişdi. İndi isə aydın olub ki, o, məhz bu layihədə iştirak edəcək.
“The Ultimate Fighterdə” çıxış Osmanlı üçün real perspektivlər açır. Bu, təkcə UFC müqaviləsi qazanmaq deyil, həm də qlobal arenada özünü göstərmək, yüksək səviyyəli məşqçilərlə işləmək və həm idman, həm də psixoloji baxımdan ciddi sınaqdan keçmək imkanıdır.
Əgər azərbaycanlı döyüşçü turnirdə irəliləyə və hətta qalib ola bilsə, bu, son illərdə Azərbaycan MMA-sı üçün ən mühüm uğurlardan birinə çevrilə bilər.