Fanat sabiq UFC çempionunun təsvirini ayağına həkk etdirdi - VİDEO

Sabiq UFC çempionu Con Cones maraqlı hadisə ilə gündəmə gəlib.
İdman.Biz xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, fanatı ABŞ-li sabiq döyüşçünün portretini bütün ayağına döymə etdirərək onunla görüşdə nümayiş etdirib.
Cons bu görüntünü görəndə təəccübünü gizlədə bilməyib və reaksiyası sosial şəbəkələrdə geniş yayılıb.
Qeyd edək ki, Con Cones UFC tarixinin ən gənc çempionu olmaqla yanaşı, ağır və yarımağır çəkidə titullara sahib olub və bir çoxları tərəfindən MMA tarixinin ən güclü döyüşçülərindən biri sayılır.