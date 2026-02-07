UFC-nin sahibi Ağ Evdəki turnir üçün iştirakçı siyahısının hazırlandığını bildirib

UFC-nin sahibi “TKO Group Holdings” şirkətinin baş direktoru Ari Emanuel, 14 iyunda Ağ Evin çəmənliyində keçiriləcək UFC şousu üçün hazırlıq işlərinin davam etdiyini açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, o, bu barədə “The Pat McAfee Show” verilişində məlumat verib.
Təşkilatçılar əvvəllər Ağ Evdə keçiriləcək tarixi UFC şousunun 2026-cı ilin yayının əsas tədbirlərindən biri olacağını bildirmişdilər. Kartda konkret iştirakçılar hələ açıqlanmayıb, lakin Castin Qetji, İliya Topuriya, Maykl Çandler və digər məşhur döyüşçülərin iştirak etdiyi döyüşlər əvvəllər bildirilmişdi.
Ağ Evdə keçiriləcək UFC şousu 14 iyun 2026-cı ildə planlaşdırılıb.