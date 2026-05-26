26 May 2026
AZ

Karateçilərimiz Frankfurtdan Vətənə döndü

Karate
Xəbərlər
26 May 2026 09:21
163
Karateçilərimiz Frankfurtdan Vətənə döndü

Azərbaycan Karate Federasiyasının milli komanda üzvləri Almaniyanın Frankfurt şəhərində keçirilən karate üzrə Avropa çempionatında iştiraklarını başa vuraraq Vətənə qayıdıblar.

İdman.Biz xəbər verir ki, idmançılar Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Aeroportda federasiya rəsmiləri, məşqçilər, ailə üzvləri və idman ictimaiyyətinin nümayəndələri tərəfindən qarşılanıblar.

Qarşılanma mərasimində milli komanda üzvlərinə göstərdikləri mübarizə və beynəlxalq arenada Azərbaycanı təmsil etdikləri üçün təşəkkür edilib.

Qeyd edək ki, Almaniyanın Frankfurt şəhərində keçirilən 61-ci WKF Avropa Çempionatında 50 ölkədən 586 karateçi mübarizə aparıb.

Azərbaycan karateçiləri yarışda uğurlu nəticələrlə yadda qalıblar. Qadın karateçimiz Mədinə Sadıqova 55 kq çəki dərəcəsində qızıl medal qazanaraq, WKF təşkilatı xətti ilə böyüklər arasında Azərbaycanın ilk qadın Avropa çempionu olub.

İrina Zaretska 68 kq çəki dərəcəsində bürünc medal əldə edib. Parakarate üzrə çıxış edən Vidadi Xalıqov, Fərrux Qaybaliyev və Aysel Əhmədli də Avropa çempionatını bürünc medalla başa vurublar.

Qızlardan ibarət kumite üzrə yığma komandamız da komanda yarışlarında bürünc medal qazanıb. Komandanın heyətində Mədinə Sadıqova, İrina Zaretska, Gülay Orucova və Aysu Əliyeva yer alıblar.

Azərbaycan karateçiləri ümumi komanda hesabında Avropada altıncı pillədə qərarlaşıblar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Karateçilərimiz Avropa çempionatında doqquz medal qazanıblar - YENİLƏNİB
25 May 00:37
Karate

Karateçilərimiz Avropa çempionatında doqquz medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Dünya şöhrətli yapon karate ustası, doqquzuncu dan qara kəmər sahibi Şixan Kaqava ilə də görüş olub
Qazax-Tovuzda regionunda karate turniri keçirildi
24 May 19:47
Karate

Qazax-Tovuzda regionunda karate turniri keçirildi

Yarış “Azərbaycanın İdman Paytaxtı - Qazax” layihəsinə dəstək məqsədi daşıyıb
Azərbaycan karate tarixində bir ilk - Qadın idmançımız Avropa çempionu oldu
23 May 21:05
Karate

Azərbaycan karate tarixində bir ilk - Qadın idmançımız Avropa çempionu oldu - YENİLƏNİB + FOTO

Zaretska İspaniya nümayəndəsini məğlub edib
Dünya çempionatında medal qazanan deflimpiyaçılarla görüş keçirilib
21 May 19:50
Digər

Dünya çempionatında medal qazanan deflimpiyaçılarla görüş keçirilib - FOTO

Görüşün sonunda məşqçi və idmançılara Komitə adından mükafatlar təqdim edilib
Karateçimiz Mədinə Sadıqova Avropa çempionatının finalına yüksəlib
21 May 16:39
Karate

Karateçimiz Mədinə Sadıqova Avropa çempionatının finalına yüksəlib

O, Avropa çempionatında qızıl medal uğrunda mübarizə aparacaq.
Karateçilərimizdən Moldovada 11 medallıq zəfər - FOTO
21 May 10:46
Karate

Karateçilərimizdən Moldovada 11 medallıq zəfər - FOTO

İdmançılarımız beynəlxalq turniri səkkiz qızıl və üç bürünc medalla başa vurublar

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi
23 May 21:00
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə" çempionatı 53 xalla beşinci, Naxçıvan komandası 46 xalla altıncı sırada başa vurub
“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO
25 May 02:01
Futbol

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO

Seriya A-nın son turunda avrokubok və aşağı liqa məsələsinə aydınlıq gəlib
Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 May 18:07
Futbol

Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu oyunla mövsümə yekun vuruldu
Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
23 May 16:56
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 24-də yekun vurulacaq