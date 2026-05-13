13 May 2026
13 May 2026 20:38
Karateçilərimiz Avropa çempionatında 6 medal qazanıblar

Azərbaycan Karate Federasiyasının Fullkontakt/Şinkyokuşin üslubu üzrə milli yığma komandası Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən Avropa çempionatında iştirak edib.

İdman.Biz bildirir ki, Azərbaycan Karate Federasiyasının vitse-prezidenti Allahverdi Rüstəmovun rəhbərliyi altında 24 idmançı (13 böyüklər və 11 gənclər), 5 hakim və 6 məşqçi ilə təmsil olunub.

Yarışın nəticələrinə əsasən, böyüklər arasında Əliqismət Həsənov (-70 kq) gümüş medal qazanıb. Səlahət Həsənov (-80 kq) və Solmaz Zeynallı (-59 kq) isə bürünc medala sahib olublar.

Gənclər arasında Zamin Fərəcov (-75 kq) fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxaraq Avropa çempionu olub. Elmir Cəbrayılov (-75 kq) və Nihat İmanov isə (-65 kq) gümüş medal qazanıb.

