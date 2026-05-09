Karateçimiz Avropa çempionu oldu - FOTO

9 May 2026
Karateçimiz Avropa çempionu oldu

9 May 2026 18:33
Karateçimiz Avropa çempionu oldu

Rumıniyada keçirilən Fudokan karate üslubu üzrə 28-ci Avropa çempionatında Azərbaycan karateçisi Babək Qələmzadə böyüklər arasında mütləq çəki dərəcəsində Avropa çempionu adını qazanıb.

İdman.Biz bildirir ki, karateçilərimiz mötəbər yarışda Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə iştirak edirlər.

Komandamız Fudokan üzrə nümayəndə Vüsal Abdullazadə və baş məşqçi Bəşir Mahmudovun rəhbərliyi altında çıxış edir.

Qeyd edək ki, böyüklər arasında Avropa çempionatı, eləcə də yeniyetmə və gənclər arasında Avropa kuboku üzrə yarışlara mayın 10-da yekun vurulacaq. Hazırda bir neçə yeniyetmə və gənc karateçimiz Avropa kuboku uğrunda mübarizəni davam etdirir.

İdman.Biz
