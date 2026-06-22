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ACF konfransı ötən il üzrə fəaliyyət planının icrasının nəticələrini təsdiqləyib

Cüdo
Xəbərlər
22 İyun 2026 22:49
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ACF konfransı ötən il üzrə fəaliyyət planının icrasının nəticələrini təsdiqləyib

İyunun 22-də Azərbaycan Cüdo Federasiyasının növbəti Konfransı keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, tədbirdə federasiyaya üzv təşkilatların nümayəndələri iştirak edib və Konfransın keçirilməsi üçün tələb olunan yetərsay təmin olunub.

Konfrans çərçivəsində 2025-ci il üzrə fəaliyyət planının icrasına dair hesabat təqdim edilib, görülmüş işlər və əldə olunmuş nəticələr müzakirə olunub. Müzakirələrin yekununda 2025-ci il üzrə fəaliyyət planının icrasının nəticələri təsdiqlənib.

Bununla yanaşı, 2026-cı il üçün müəyyən edilmiş prioritet istiqamətlər və qarşıya qoyulan hədəflər barədə Konfrans iştirakçılarına ətraflı məlumat verilib.

İdman.Biz
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