ACF konfransı ötən il üzrə fəaliyyət planının icrasının nəticələrini təsdiqləyib

İyunun 22-də Azərbaycan Cüdo Federasiyasının növbəti Konfransı keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, tədbirdə federasiyaya üzv təşkilatların nümayəndələri iştirak edib və Konfransın keçirilməsi üçün tələb olunan yetərsay təmin olunub.
Konfrans çərçivəsində 2025-ci il üzrə fəaliyyət planının icrasına dair hesabat təqdim edilib, görülmüş işlər və əldə olunmuş nəticələr müzakirə olunub. Müzakirələrin yekununda 2025-ci il üzrə fəaliyyət planının icrasının nəticələri təsdiqlənib.
Bununla yanaşı, 2026-cı il üçün müəyyən edilmiş prioritet istiqamətlər və qarşıya qoyulan hədəflər barədə Konfrans iştirakçılarına ətraflı məlumat verilib.