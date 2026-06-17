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U-14 və U-17 cüdoçular region birinciliyində qüvvəsini sınayacaq

Cüdo
Xəbərlər
17 İyun 2026 17:39
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U-14 və U-17 cüdoçular region birinciliyində qüvvəsini sınayacaq

20-21 iyun tarixlərində cüdo üzrə U-14 və U-17 yeniyetmələr arasında Şimal-Qərb regionu birincilikləri keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyası məlumat yayıb.

Qax Olimpiya İdman Kompleksində keçiriləcək yarışlarda ümumilikdə 184 cüdoçu mübarizə aparacaq.

Turnirlərin keçirilməsində əsas məqsəd yeniyetmə cüdoçular bazasını formalaşdırmaq, kvota əsasında ölkə birinciliyinə vəsiqə qazanacaq idmançıları müəyyənləşdirməkdir.

U-17 kateqoriyası üzrə nəticələr, eyni zamanda, milli komandanın heyətinə seçim üçün vacib reytinq xalları qazandıracaq.

İdman.Biz
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