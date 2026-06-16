16 İyun 2026
AZ

Yeniyetmələrin Avropa çempionatında iştirak edən cüdoçularımız məlum olub

Cüdo
Xəbərlər
16 İyun 2026 02:51
78
Yeniyetmələrin Avropa çempionatında iştirak edən cüdoçularımız məlum olub

29 iyun – 2 iyul tarixlərində İspaniyanın Las-Palmas-de-Qran-Kanariya şəhərində cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Avropa çempionatı keçiriləcək.

İdman.Biz bildirir ki, qitə birinciliyində Azərbaycanı ümumilikdə 12 çəki dərəcəsində 17 idmançı (10 oğlan, 7 qız) fərdi yarışlarda təmsil edəcək. Ölkəmiz turnirin son günündə qarışıq komanda yarışında da mübarizə aparacaq.

Kollektivə yeniyetmə oğlanlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Emin İskəndərov, məşqçilər Nicat Şıxəlizadə ilə Kotaro Sasaki, yeniyetmə qızlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Elnur İsmayılov və məşqçi Əmrah Əhmədov rəhbərlik edəcək.

Oğlanlar
-50 kq
Nihad Ağayev
Fərid Rzazadə
-55 kq
Rza Xəlilli
İbrahim Talıbov
-60 kq
Mehman Əsgərov
-66 kq
İlkin Qarayev
-73 kq
Sadiq Məmmədov
-81 kq
Yaqub Məmmədov
Ayxan Həsənli
-90 kq
Ömər Axundov

Yalnız qarışıq komanda yarışında
+81 kq
Tamerlan Əliyev

Qızlar
-40 kq
Zəhra Quliyeva
Sunay Salamova
-44 kq
Pərvin Sevxanlı
Fatimə Abdullayeva
-48 kq
Könül Eyvazlı
-70 kq
Məsumə Məmmədli
+70 kq
Zemfira Əliyeva
Yalnız qarışıq komanda yarışında
-63 kq
Səmayə Yusifli

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan cüdo mütəxəssisləri Yaponiyada təcrübə mübadiləsindədir - FOTO
15 İyun 16:33
Cüdo

Azərbaycan cüdo mütəxəssisləri Yaponiyada təcrübə mübadiləsindədir - FOTO

Nümayəndə heyəti bir sıra məktəb və cüdo klublarına səfər edib
Sumqayıtda 125 yeniyetmə cüdoçu tatamiyə çıxdı - FOTO
14 İyun 16:14
Cüdo

Sumqayıtda 125 yeniyetmə cüdoçu tatamiyə çıxdı - FOTO

U-14-lər arasında keçirilən region birinciliyində ölkə çempionatına vəsiqə uğrunda mübarizə aparılıb
Sumqayıtda gənc cüdoçuların mübarizəsi başa çatıb - FOTO
13 İyun 18:15
Cüdo

Sumqayıtda gənc cüdoçuların mübarizəsi başa çatıb - FOTO

Yarışda 21 klub və idman cəmiyyətindən 169 idmançı iştirak edib
Böyük Dəbilqə yenidən Bakıya qayıdır - İDMAN.BİZ-in İCMALI
13 İyun 16:00
Cüdo

Böyük Dəbilqə yenidən Bakıya qayıdır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Beynəlxalq Cüdo Federasiyası yeni mövsümün təqvimini hazırlayır
Sumqayıtda cüdo üzrə region birinciliyi keçiriləcək
10 İyun 14:11
Cüdo

Sumqayıtda cüdo üzrə region birinciliyi keçiriləcək

Yarışda Abşeron-Xızı bölgəsini təmsil edən 406 idmançı mübarizə aparacaq
Cüdoçular kəmər dərəcələri üzrə imtahan verib - FOTO
9 İyun 17:03
Cüdo

Cüdoçular kəmər dərəcələri üzrə imtahan verib - FOTO

İmtahanda 390 idmançı iştirak edib

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO
15 İyun 05:13
DÇ-2026

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO

Afrika təmsilçisi Ekvador üzərində minimalhesablı qələbəni son dəqiqələrdə qazandı
DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi
14 İyun 01:06
DÇ-2026

DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar hərəyə bir xal toplayıb
Qadın voleybolçularımız Avropa Liqasının oyununda parlaq qələbə qazanıb
13 İyun 22:56
Voleybol

Qadın voleybolçularımız Avropa Liqasının oyununda parlaq qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

Qadın voleybolçular İspaniyada, kişilər isə Rumıniyada mübarizə aparırlar
Bəhram Rəcəbzadə “GLORY” Qran-prisində mübarizəni dayandırıb
13 İyun 22:03
Kikboksinq

Bəhram Rəcəbzadə “GLORY” Qran-prisində mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Turnir Niderlandın Rotterdam şəhərində keçirilir