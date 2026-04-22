“Tbilisidə biz təkcə rəqiblərlə yox, hakimlərlə də mübarizə aparırdıq” – Zelim Kotsoyevin İDMAN.BİZ-ə EKSKLÜZİV MÜSAHİBƏSİ

Son Avropa çempionatında Azərbaycan cüdoçuları Tbilisidə üç medal qazansalar da, komandamız üçün nəticə qızıl medalsız qalması səbəbindən məyusedici olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, buna baxmayaraq, idmançılara ciddi irad tutmaq çətindir – əsas problem hakimliklə bağlı olub və Tbilisidə keçirilən yarışda Azərbaycan nümayəndələrinə qarşı ədalətsiz qərarların verildiyi bildirilir. Nəticədə komandamız yalnız Hidayət Heydərov (73 kq) tərəfindən qazanılan gümüş və Əhməd Yusifov (60 kq) ilə Turan Bayramov (66 kq) tərəfindən əldə olunan bürünc medallarla kifayətlənib.
Ən çox zərər görən isə digər olimpiya çempionumuz Zelim Kotsoyev (100 kq) olub. O, yarımfinalda təkcə ədalətsiz qərarla uduzmayıb, həm də diskvalifikasiya olunaraq bürünc medal uğrunda mübarizə aparmaq şansını itirib.
İdman.Biz Zelim Kotsoyevin müsahibəsini təqdim edir:
- Avropa çempionatından sonra özünüzü necə hiss edirsiniz?
- Belə deyək: çətindir. Çox məyusam, çünki Tbilisiyə bunun üçün getməmişdim. Hələ də bunu qəbul etmək çətindir, amma başqa seçim də yoxdur.
- Yarımfinal görüşündə diskvalifikasiya olunduğunuz epizod barədə danışa bilərsinizmi? Nə baş verdi?
- Mənim fikrimcə, heç bir qadağan olunmuş hərəkət etməmişəm. Bu cür fəndlər qaydalarda qadağan deyil və demək olar ki, hər turnirdə istifadə olunur. Mən nə qolu sındırmışam, nə də qəsdən ağrılı fənd tətbiq etmişəm. Əgər bunu etsəydim belə, bu qaydalar çərçivəsində olardı.
Turnirin ilk görüşündən etibarən mənə davamlı cərimələr verirdilər. Bəziləri haqlı idi, amma ümumi hiss o idi ki, hakimlər mənim uduzmağımı istəyirdilər.
Həmin görüşdə də heç bir qadağan olunmuş hərəkət etmirdim, sadəcə ayağımı çıxarmağa çalışırdım. Hakim isə görüşü dayandırdı və mənə “hansoku-make”( tam diskvalifikasiya qərarı – red.) qərarı verdi. Halbuki belə vəziyyətlərdə ən çox “şido” xəbərdarlığı verilir.
- Siz ilk dəfə turnirdən diskvalifikasiya olunmusunuz?
- Bəli. Amma yenə deyirəm, mən və bir çox ekspertlərin fikrincə, heç bir qayda pozuntusu yox idi.
- Bəzən belə düşüncə yaranır ki, Tbilisidə Azərbaycan cüdoçularına qarşı ədalətsizlik olub...
- Mən bunu açıq demək istəmirəm, amma obyektiv baxanda çox qəribə situasiyalar var idi. Eyni fəndlər bir görüşdə cəza sayılırdı, digərində isə yox.
- Bundan sonra hədəfiniz nədir?
- Əsas məqsəd oktyabrda Bakıda keçiriləcək dünya çempionatıdır. Oraya maksimum hazırlaşacağıq.
- Hidayət Heydərovun idman forması barədə nə düşünürsünüz?
- O çox yaxşı məşq edir və düzgün yoldadır. Sadəcə insanlar ondan hər zaman qələbə gözləyir, amma bu mümkün deyil. Yenə də onun finala çıxması və yaxşı döyüşməsi çox şey deməkdir.
- Gələcək planlar nədir?
- Yəqin ki, Monqolustan və Çində keçiriləcək turnirlərdə çıxış edəcəyik. Hazırda məşqlərə başlamışam.