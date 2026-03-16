Cüdoda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçiriləcək

18-19 mart tarixlərində Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF) tərəfindən kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan təşkil olunacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, imtahan 7 yaşdan yuxarı cüdo ilə məşğul olan bütün idmançılar üçün açıqdır.

Kəmər seçimi isə namizədlərin yaş uyğunluğuna əsasən müəyyən ediləcək. İmtahanı uğurla başa vuran iştirakçılara ACF tərəfindən müvafiq kəmər və sertifikat təqdim olunacaq.

Qeyd edək ki, bu ildən etibarən kəmər dərəcəsi olmayan idmançıların yarışlarda iştirakına icazə verilməyəcək.

İmtahan Abşeron Olimpiya İdman Kompleksi-də keçiriləcək. İştirak ödənişlidir və qeydiyyat təmsil olunan idman təşkilatı vasitəsilə və ya birbaşa ACF-ə müraciət etməklə mümkündür.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub
“İstedadların seçimi”ndə ikinci tura yekun vuruldu - FOTO
15 Mart 17:13
Cüdo

“İstedadların seçimi”ndə ikinci tura yekun vuruldu - FOTO

Cüdoçular “Gələcəyin ümidləri” proqramına vəsiqə qazanmaq üçün mübarizə aparıblar
Azərbaycan cüdoçusu Avropa Açıq Turnirində üçüncü yeri tutub
15 Mart 00:03
Cüdo

Azərbaycan cüdoçusu Avropa Açıq Turnirində üçüncü yeri tutub

Avropa Cüdo Birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən yarışa 27 ölkədən 320 idmançı qatılıb
“İstedadların seçimi” turnirinin ikinci turunda 8 çəkidə mükafatçılar müəyyənləşib
14 Mart 20:21
Cüdo

“İstedadların seçimi” turnirinin ikinci turunda 8 çəkidə mükafatçılar müəyyənləşib - FOTO

İlk 4 pillədə qərarlaşan idmançılar “Gələcəyin ümidləri” təlim proqramına cəlb olunacaqlar
Xüsusi Olimpiya Komitəsi və Azərbaycan Cüdo Federasiyası arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb
12 Mart 21:48
Digər

Xüsusi Olimpiya Komitəsi və Azərbaycan Cüdo Federasiyası arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb - FOTO

Tədbir çərçivəsində adaptiv cüdo üzrə turnir də təşkil olunub
Azərbaycanın 19 cüdoçusu Varşavada keçiriləcək Avropa Açıq Turnirində iştirak edəcək
12 Mart 14:32
Cüdo

Azərbaycanın 19 cüdoçusu Varşavada keçiriləcək Avropa Açıq Turnirində iştirak edəcək

Yarışda doqquz çəki dərəcəsində 15 kişi, dörd qadın idmançı tatamiyə çıxacaq

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub