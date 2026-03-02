2 Mart 2026
AZ

Cüdo millisinin böyük məşqçisi: “Böyük Dəbilqə”də qazanılan dörd qızıl medal əzmkarlığın və zəhmətin nəticəsidir”

Cüdo
Xəbərlər
2 Mart 2026 17:51
132
Cüdo millisinin böyük məşqçisi: “Böyük Dəbilqə”də qazanılan dörd qızıl medal əzmkarlığın və zəhmətin nəticəsidir”

“Cüdoçularımızın Daşkənddəki dominant çıxışı sistemli işin nəticəsidir”.

Bu sözləri kişi cüdoçulardan ibarət Azərbaycan millisinin böyük məşqçisi Elçin İsmayılov yığmanın Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilən “Böyük Dəbilqə” turnirində əldə etdiyi nəticəni dəyərləndirərkən deyib.

O bildirib ki, komanda yarışa böyük hədəflərlə yollanmışdı.

“Cüdoçuların potensialına inanırdıq. Amma dörd qızıl medal və ümumi hesabda birinci yer həqiqətən tarixi nəticədir. Düzdür, medal gözləyirdik, lakin belə dominant çıxış hər zaman asan olmur. Bu nəticə həm planlı hazırlığın, həm də idmançıların böyük əzmkarlığının nəticəsidir”, - deyə o, AZƏRTAC-a açıqlamasında bildirib.

60 kq çəki dərəcəsində baş tutan “Azərbaycan finalı”na da toxunan mütəxəssisin sözlərinə görə, eyni çəkidə iki təmsilçinin həlledici görüşə yüksəlməsi komandadaxili sağlam rəqabətin göstəricisidir: “Balabəy Ağayev və Əhməd Yusifovun finalda bir-birlərinə rəqib olması onu göstərir ki, seçim prosesi və məşq sistemi düzgün qurulub. Komandadaxili rəqabət idmançıları daha da gücləndirir və beynəlxalq arenada üstünlük qazandırır”.

Elçin İsmayılov qeyd edib ki, Ömər Rəcəbli (81 kq) və Kənan Nəsibovun (+100 kq) karyeralarında ilk “Böyük Dəbilq” çempionluğunu məhz Daşkənddə qazanmaları xüsusi əhəmiyyət daşıyır: “Onların çıxışı çox yüksək səviyyədə idi. İlk “Böyük Dəbilqə” qızılı həm psixoloji, həm də idman baxımından mühüm addımdır. Xüsusilə Rəcəblinin ne-vaza bacarığı müasir cüdoda böyük üstünlükdür. O, parterdə çox inamlı təsir bağışlayır və rəqiblərinə demək olar ki, şans vermir. Bu da uzunmüddətli və məqsədyönlü hazırlığın bəhrəsidir”.

Millinin böyük məşqçisi Olimpiya çempionu Zelim Kotsoyevin çıxışına da toxunub: “Yüksəksəviyyəli yarışlarda bir epizod hər şeyi həll edir. Həlledici anda kiçik taktiki və ya konsentrasiya səhvi nəticəyə təsir göstərə bilir. Buna baxmayaraq, onun ümumi çıxışını müsbət qiymətləndiririk. Məğlubiyyət də inkişafın bir hissəsidir və bu, gələcək uğurlar üçün təcrübə qazandırır”.

O, cüdo yığmasının növbəti hədəflərindən də danışıb: “Qarşıda mühüm yarışlar var və əsas məqsəd sabitliyi qorumaqdır. Əgər eyni temp və motivasiya saxlanılarsa, uğurların davamı mümkündür. Əsas olan sistemli iş və idmançıların fiziki-psixoloji hazırlığını pik səviyyədə saxlamaqdır. Bu il iki böyük yarışımız - Avropa və dünya çempionatı var. Məqsədimiz həmin turnirlərdə, xüsusilə də ev sahibi olacağımız mundialda yaxşı çıxış etməkdir”.

Qeyd edək ki, Azərbaycan cüdoçuları “Böyük Dəbilqə” turnirini 4 qızıl, 1 gümüş və 2 bürünc olmaqla ümumilikdə 7 medalla başa vurub. Milli komandanın heyətində Əhməd Yusifov (60 kq), Ömər Rəcəbli (81 kq), Murad Fətiyev (90 kq) və Kənan Nəsibov (+100 kq) qızıl, Balabəy Ağayev (60 kq) gümüş, Zelim Kotsoyev (100 kq) və Camal Qamzatxanov (+100 kq) isə bürünc mükafata sahib çıxıblar. Yığma nu nəticə ilə kişilərin mübarizəsində 39 ölkə arasında ilk pillədə qərarlaşıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Daşkənddə yüksək nəticə: Azərbaycan cüdosu “Böyük dəbilqə”ni fəth etdi - İDMAN.BİZ-in İCMALI
16:22
Cüdo

Daşkənddə yüksək nəticə: Azərbaycan cüdosu “Böyük dəbilqə”ni fəth etdi - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Kişilərdən ibarət yığma medal sıralamasında birinci oldu, Kənan Nəsibov isə yeni tarix yazdı
“Böyük Dəbilqə”nin qalibi olan Ömər Rəcəbli: “Hədəflərimiz çox böyükdür”
14:24
Cüdo

“Böyük Dəbilqə”nin qalibi olan Ömər Rəcəbli: “Hədəflərimiz çox böyükdür”

O, Daşkənddəki “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilin ən çətin yarışlarından hesab edildiyini deyib
Rəşad Nəbiyev “Böyük Dəbilqə” turnirində yeddi medal qazanan cüdoçuları təbrik edib - FOTO
09:58
Cüdo

Rəşad Nəbiyev “Böyük Dəbilqə” turnirində yeddi medal qazanan cüdoçuları təbrik edib - FOTO

Federasiya prezidenti milliyə uğurlar arzuladı
Vüsalə Hacıyevadan gümüş medal: Mostolesdə Avropa Kuboku başa çatdı - FOTO
00:01
Cüdo

Vüsalə Hacıyevadan gümüş medal: Mostolesdə Avropa Kuboku başa çatdı - FOTO

Cüdoçumuz İspaniyada fəxri kürsünün ikinci pilləsinə yüksəlib
Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 18:50
Cüdo

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
Azərbaycanın daha bir cüdoçusu "Böyük Dəbilqə" turnirində qızıl medal qazanıb
28 Fevral 18:35
Cüdo

Azərbaycanın daha bir cüdoçusu "Böyük Dəbilqə" turnirində qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” martın 1-də başa çatacaq

Ən çox oxunanlar

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 18:50
Cüdo

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB
1 Mart 23:07
Güləş

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB

60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 21:11
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir
“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb
28 Fevral 19:05
Futbol

“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 1-də yekun vurulacaq