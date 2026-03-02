Cüdo millisinin böyük məşqçisi: “Böyük Dəbilqə”də qazanılan dörd qızıl medal əzmkarlığın və zəhmətin nəticəsidir”

“Cüdoçularımızın Daşkənddəki dominant çıxışı sistemli işin nəticəsidir”.
Bu sözləri kişi cüdoçulardan ibarət Azərbaycan millisinin böyük məşqçisi Elçin İsmayılov yığmanın Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilən “Böyük Dəbilqə” turnirində əldə etdiyi nəticəni dəyərləndirərkən deyib.
O bildirib ki, komanda yarışa böyük hədəflərlə yollanmışdı.
“Cüdoçuların potensialına inanırdıq. Amma dörd qızıl medal və ümumi hesabda birinci yer həqiqətən tarixi nəticədir. Düzdür, medal gözləyirdik, lakin belə dominant çıxış hər zaman asan olmur. Bu nəticə həm planlı hazırlığın, həm də idmançıların böyük əzmkarlığının nəticəsidir”, - deyə o, AZƏRTAC-a açıqlamasında bildirib.
60 kq çəki dərəcəsində baş tutan “Azərbaycan finalı”na da toxunan mütəxəssisin sözlərinə görə, eyni çəkidə iki təmsilçinin həlledici görüşə yüksəlməsi komandadaxili sağlam rəqabətin göstəricisidir: “Balabəy Ağayev və Əhməd Yusifovun finalda bir-birlərinə rəqib olması onu göstərir ki, seçim prosesi və məşq sistemi düzgün qurulub. Komandadaxili rəqabət idmançıları daha da gücləndirir və beynəlxalq arenada üstünlük qazandırır”.
Elçin İsmayılov qeyd edib ki, Ömər Rəcəbli (81 kq) və Kənan Nəsibovun (+100 kq) karyeralarında ilk “Böyük Dəbilq” çempionluğunu məhz Daşkənddə qazanmaları xüsusi əhəmiyyət daşıyır: “Onların çıxışı çox yüksək səviyyədə idi. İlk “Böyük Dəbilqə” qızılı həm psixoloji, həm də idman baxımından mühüm addımdır. Xüsusilə Rəcəblinin ne-vaza bacarığı müasir cüdoda böyük üstünlükdür. O, parterdə çox inamlı təsir bağışlayır və rəqiblərinə demək olar ki, şans vermir. Bu da uzunmüddətli və məqsədyönlü hazırlığın bəhrəsidir”.
Millinin böyük məşqçisi Olimpiya çempionu Zelim Kotsoyevin çıxışına da toxunub: “Yüksəksəviyyəli yarışlarda bir epizod hər şeyi həll edir. Həlledici anda kiçik taktiki və ya konsentrasiya səhvi nəticəyə təsir göstərə bilir. Buna baxmayaraq, onun ümumi çıxışını müsbət qiymətləndiririk. Məğlubiyyət də inkişafın bir hissəsidir və bu, gələcək uğurlar üçün təcrübə qazandırır”.
O, cüdo yığmasının növbəti hədəflərindən də danışıb: “Qarşıda mühüm yarışlar var və əsas məqsəd sabitliyi qorumaqdır. Əgər eyni temp və motivasiya saxlanılarsa, uğurların davamı mümkündür. Əsas olan sistemli iş və idmançıların fiziki-psixoloji hazırlığını pik səviyyədə saxlamaqdır. Bu il iki böyük yarışımız - Avropa və dünya çempionatı var. Məqsədimiz həmin turnirlərdə, xüsusilə də ev sahibi olacağımız mundialda yaxşı çıxış etməkdir”.
Qeyd edək ki, Azərbaycan cüdoçuları “Böyük Dəbilqə” turnirini 4 qızıl, 1 gümüş və 2 bürünc olmaqla ümumilikdə 7 medalla başa vurub. Milli komandanın heyətində Əhməd Yusifov (60 kq), Ömər Rəcəbli (81 kq), Murad Fətiyev (90 kq) və Kənan Nəsibov (+100 kq) qızıl, Balabəy Ağayev (60 kq) gümüş, Zelim Kotsoyev (100 kq) və Camal Qamzatxanov (+100 kq) isə bürünc mükafata sahib çıxıblar. Yığma nu nəticə ilə kişilərin mübarizəsində 39 ölkə arasında ilk pillədə qərarlaşıb.