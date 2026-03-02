Daşkənddə yüksək nəticə: Azərbaycan cüdosu “Böyük dəbilqə”ni fəth etdi - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Azərbaycan cüdoçuları Daşkənddə təşkil edilən cüdo üzrə “Böyük dəbilqə” turnirində uğurla çıxış ediblər.
İdman.Biz xəbər verir ki, Özbəkistanın paytaxtında keçirilən “Böyük dəbilqə” turnirində yığmamız dörd qızıl, bir gümüş və iki bürünc medal qazanaraq kişilərin medal sıralamasında hətta yaponları da qabaqlayıb və birinci yeri tutub.
Start xüsusilə gur alınıb. 60 kq çəki dərəcəsində final tamamilə Azərbaycan cüdoçuları arasında baş tutub: Əhməd Yusifov və Balabəy Ağayev həlledici görüşdə üz-üzə gəliblər və qızıl medal Yusifovun olub. “Böyük dəbilqə” səviyyəsində belə daxili final sistemin gücünün göstəricisidir, təsadüfi uğurun deyil.
Daha sonra nəticəyə xüsusi çəki verən qələbələr gəlib. Ömər Rəcəbli 81 kq çəki dərəcəsində turnirin qalibi olub, yetkin və soyuqqanlı mübarizə nümayiş etdirib. 90 kq-da Murad Fətiyev bəlkə də Azərbaycan üçün turnirin ən statuslu qələbəsini qazanıb – o, finalda ikiqat Olimpiya çempionu Laşa Bekaurini məğlub edib. Bu, sadəcə qazanılmış görüş deyil, ən titullu rəqiblərlə rəqabət aparmağa və qalib gəlməyə hazır olmağın təsdiqi idi.
100 kq-dan yuxarı ağır çəkidə gənc Kənan Nəsibov parlaq çıxış edərək turnirin çempionu olub. Eyni çəki dərəcəsində Camal Qamzatxanov bürünc medal qazanaraq yığmanın ikiqat uğuruna töhfə verib. 100 kq çəki dərəcəsində isə Olimpiya çempionu Zelim Kotsoyev daha bir bürünc medal əldə edib. Ümumilikdə yeddi medal və kişilərin sıralamasında liderlik düşünülmüş və sistemli işin nəticəsi olub.
Lakin hər şey problemsiz keçməyib. Hidayət Heydərov 73 kq çəki dərəcəsində rəsmi çəki ölçümündə limiti keçə bilmədiyi üçün yarışa buraxılmayıb. Azərbaycan Cüdo Federasiyası idmançıya intizam tədbirləri tətbiq edib. Onun 2024-cü ildəki parlaq qələbələri fonunda bu hal xüsusilə narahatedici görünür. Ötən mövsüm o, cəmi bir turnirin qalibi olub, digər iri yarışlarda isə uğursuz çıxış edib. Əgər intizam və çəki problemi davam edərsə, 2024-cü ildə Olimpiya və dünya çempionu olduğu uğurları təkrarlamaq çətin olacaq. Dünya səviyyəsi belə səhvləri bağışlamır.
Bununla belə, Daşkənd əsas mesajı verdi: Azərbaycan cüdosu bu gün bir addan asılı deyil. Olimpiya çempionları çətin dövr yaşadığı vaxtda belə, dünya tatamisinə yeni döyüşçülər çıxır və qızıl qazanırlar. Bu, yetkin məktəbin və düşünülmüş strategiyanın göstəricisidir. Azərbaycan Daşkənddə təkcə medal qazanmadı, həm də dərinliyini, xarakterini və gələcəyə inamını nümayiş etdirdi.
Bu baxımdan Kənan Nəsibov xüsusilə diqqət çəkir. Gənc ağır çəki Azərbaycan cüdo məktəbinin 100 kq-dan yuxarı çəki dərəcəsində “Böyük dəbilqə”də qızıl qazanan ilk yetirməsi oldu. O, finalda tataminin sahibi Əlişer Yusupovu məğlub edərək tribunaların təzyiqinə və rəqibin statusuna tab gətirdi. Nəsibov daha əvvəl gənclər arasında Avropa çempionu olmuş və Qran-pri mərhələsinin qalibi kimi ad çıxarmışdı. İndi isə dünya ağır çəkisi səviyyəsində də öz sözünü dedi.
Məhz belə hekayələr sistemin dayanıqlığını formalaşdırır. Titullu liderlərin arxasında böyük adlardan və iri arenalardan çəkinməyən yeni nəslin yetişməsi məktəbin düzgün və perspektivli istiqamətdə işlədiyini göstərir. Daşkənd sübut etdi ki, Azərbaycan cüdosunun təkcə şanlı - hər nə qədər yaxın keçmiş olsa da – tarixi və məşhur çempionları yox, həm də ölkəni uzun illər dünya liderləri sırasında saxlaya biləcək yeni nəsli var.