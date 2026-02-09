9 Fevral 2026
AZ

Ruslan Paşayev: “Əsgərlikdən sonra nə isə edəcəyimə inandım” - FOTO

Cüdo
Xəbərlər
9 Fevral 2026 18:16
68
Ruslan Paşayev: “Əsgərlikdən sonra nə isə edəcəyimə inandım” - FOTO

“Əslində yenə qızıl medal qazanaraq ötənilki nailiyyətimi təkrarlaya bilərdim. Amma yarımfinal görüşündə çox böyük səhvə yol verdim, ona görə də qızıl medalı əldən verdim”.

Bu sözləri Fransanın paytaxtı Parisdə “Böyük Dəbilqə”də 66 kq çəki dərəcəsində bürünc medal əldə etmiş Azərbaycan cüdoçusu Ruslan Paşayev deyib.

26 yaşlı idmançı bu dəfə də medalsız qalmamasından məmnunluğunu dilə gətirib.

“Növbəti yarışlarda buradakı “bürünc”ü “qızıl”la əvəz edəcəyəm”, - deyə o, sportnet.az-a açıqlamasında bildirib.

R.Paşayev bu il Bakıda keçiriləcək dünya çempionatında uzun müddətdən sonra 66 kq çəki dərəcəsində dünya çempionatında medal qazanacağına da söz verib:

“Bu il o tilsimi qırmaq üçün əlimdən gələn hər şeyi edəcəyəm”.

İstedadlı idmançı yeniyetmə və gənclər arasında medal qazana bilmədiyi halda, böyüklərin yarışlarında yüksək nəticələr əldə etməsinin səbəbini də açıqlayıb:

“Yeniyetmə vaxtı Avropa çempionatlarında medal qazana bilmədim. Bu səbəbdən, ali məktəbə qəbul edilmədim. Nəticədə hərbi xidmətə yollandım. Əsgərlikdən sonra cüdo ilə ciddi məşğul olmağa başladım. Gördüm ki, alınır və nə isə edəcəyimə inandım. Formaya düşmək bir az çətin oldu. Amma artıq hər şey yaxşıdır. Ali məktəbə isə bu il sənəd verməyi düşünürəm. Görüm, qəbul etsələr (gülür - red.).

R.Paşayev milli komandaya cəlb olunma tarixçəsini də açıqlayıb:

“İlk məşqçim İlham Məmmədov olub. Gənclər arasında Azərbaycan çempionatında ikinci yerə çıxmışdım, ondan sonra milliyə cəlb etdilər”.

Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi Paris “Böyük Dəbilqə”sində üç medal qazanıb. Balabəy Ağayev (60 kq) qızıl, Zelim Tçkayev (81 kq) gümüş, Ruslan Paşayev (66 kq) bürünc medala sahib olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan cüdoçusu "Böyük Dəbilqə"də gümüş medal qazanıb
8 Fevral 20:57
Cüdo

Azərbaycan cüdoçusu "Böyük Dəbilqə"də gümüş medal qazanıb

Zelim Tçkaye finalda Yuhei Onoya məğlub olub
Sumqayıtda istedadlar üzə çıxdı - FOTO
8 Fevral 16:48
Cüdo

Sumqayıtda istedadlar üzə çıxdı - FOTO

U-17 cüdoçular arasında birinci turun qalibləri müəyyənləşdi
Parisdə çempion olan azərbaycanlı cüdoçu: "Psixoloji və fiziki baxımdan özümü tam hazır hiss edirdim"
8 Fevral 14:35
Cüdo

Parisdə çempion olan azərbaycanlı cüdoçu: "Psixoloji və fiziki baxımdan özümü tam hazır hiss edirdim"

O, ukraynalı Dilşot Xalmatova qalib gələrək qızıl medal qazanıb
Azərbaycan cüdoçuları Parisdə keçirilən “Böyük Dəbilqə”də iki medal qazanıblar
7 Fevral 22:37
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Parisdə keçirilən “Böyük Dəbilqə”də iki medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan bu nüfuzlu yarışda ümumilikdə səkkiz cüdoçu ilə təmsil olunur
Yeniyetmələr arasında “İstedadların seçimi” turniri I turu start götürüb
7 Fevral 18:29
Cüdo

Yeniyetmələr arasında “İstedadların seçimi” turniri I turu start götürüb - FOTO

İlk yarış günündə 7 çəkidə 152 cüdoçu tatamiyə çıxıb
“Qalib gəlmək üçün Hidayət Heydərovun mentaliteti lazımdır” - Mehman Əzizovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
7 Fevral 16:20
Cüdo

“Qalib gəlmək üçün Hidayət Heydərovun mentaliteti lazımdır” - Mehman Əzizovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Üç Olimpiadanın iştirakçısı Azərbaycan cüdoçularının Fransadakı nüfuzlu turnirdə şanslarını dəyərləndirib

Ən çox oxunanlar

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 Fevral 02:49
Olimpiada-2026

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü