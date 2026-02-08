Sumqayıtda istedadlar üzə çıxdı - FOTO

Fevralın 8-də yeniyetmələr arasında keçirilən “İstedadların seçimi” turnirinin ilk mərhələsi başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunan yarışın son günündə yeddi çəki dərəcəsində 135 cüdoçu tatamiyə çıxıb. Qızlar 44, 52 və 63 kq, oğlanlar isə 55, 66, 81 və +90 kq-da güclərini sınayıblar.
Ümumilikdə turnirdə 71 klub və idman cəmiyyətindən 285 idmançı iştirak edib. Onlardan 244-ü oğlan, 41-i qızdır.
Yarışın əsas məqsədi milli komanda üçün sağlam alt bazanın formalaşdırılması, perspektivli cüdoçuların aşkar olunması və dayanıqlı ehtiyat qüvvənin yaradılmasıdır. İki turun yekununda hər çəkidə ilk dörd pillədə yer alan idmançılar “Gələcəyin ümidləri” proqramına cəlb ediləcəklər.
Mükafatçıları təqdim edirik:
Qızlar
44 kq
1. Ayşən Hüseynzadə (Qara Bəbir Sumqayıt)
2. Lətifə Alıyeva (Ordu İdman Klubu)
3. Fidan İbrahimli (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
52 kq
1. Nazlı Səfərli (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
2. Gülnarə Qasımova (Şahin 313 İK)
3. İlahə Xəlilova (RKİM)
3. Məleykə Mürsəliyeva (Neftçi Sumqayıt)
63 kq
1. Zilan Hüseynli (Şağan OİK)
2. Nəzrin Məmmədova (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
3. Mələk Nəcəfova (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
3. Nərmin Sadulova (Sərhədçi İM)
Oğlanlar
55 kq
1. Fərid Xudiyev (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)
2. Ülvi Əlizadə (Sumqayıt şəhəri İOEUGİM)
3. Vaqif Məcidov (Günəşli İK)
3. Hüseyn Məmmədov (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
66 kq
1. Hüseyn Şıxəliyev (Sərhədçi İM)
2. Dünyamalı Asdanlı (Judo Club 2020 İK)
3. İbrahim Cəfərov (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
3. Fərid Həsənli (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
81 kq
1. Ayxan Həsənli (Neftçi İK)
2. Ömər Atayev (Judo Club 2012)
3. Ömər Hacıyev (Atilla İK)
3. Şahbaba Cəbrayılov (AHİTA)
+90 kq
1. Ruslan Kazımov (Gəncə şəhəri 1 nömrəi UGİŞM)
2. İdris Xanbalayev (Ordu İdman Klubu)
3. Zakir Tağızadə (Neftçi İK)
3. Əlihüseyn Abdullayev (Şağan OİK)