8 Fevral 2026
AZ

Sumqayıtda istedadlar üzə çıxdı - FOTO

Cüdo
Xəbərlər
8 Fevral 2026 16:48
103
Sumqayıtda istedadlar üzə çıxdı - FOTO

Fevralın 8-də yeniyetmələr arasında keçirilən “İstedadların seçimi” turnirinin ilk mərhələsi başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunan yarışın son günündə yeddi çəki dərəcəsində 135 cüdoçu tatamiyə çıxıb. Qızlar 44, 52 və 63 kq, oğlanlar isə 55, 66, 81 və +90 kq-da güclərini sınayıblar.

Ümumilikdə turnirdə 71 klub və idman cəmiyyətindən 285 idmançı iştirak edib. Onlardan 244-ü oğlan, 41-i qızdır.

Yarışın əsas məqsədi milli komanda üçün sağlam alt bazanın formalaşdırılması, perspektivli cüdoçuların aşkar olunması və dayanıqlı ehtiyat qüvvənin yaradılmasıdır. İki turun yekununda hər çəkidə ilk dörd pillədə yer alan idmançılar “Gələcəyin ümidləri” proqramına cəlb ediləcəklər.

Mükafatçıları təqdim edirik:

Qızlar
44 kq
1. Ayşən Hüseynzadə (Qara Bəbir Sumqayıt)
2. Lətifə Alıyeva (Ordu İdman Klubu)
3. Fidan İbrahimli (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

52 kq
1. Nazlı Səfərli (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
2. Gülnarə Qasımova (Şahin 313 İK)
3. İlahə Xəlilova (RKİM)
3. Məleykə Mürsəliyeva (Neftçi Sumqayıt)

63 kq
1. Zilan Hüseynli (Şağan OİK)
2. Nəzrin Məmmədova (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
3. Mələk Nəcəfova (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
3. Nərmin Sadulova (Sərhədçi İM)

Oğlanlar
55 kq
1. Fərid Xudiyev (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)
2. Ülvi Əlizadə (Sumqayıt şəhəri İOEUGİM)
3. Vaqif Məcidov (Günəşli İK)
3. Hüseyn Məmmədov (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

66 kq
1. Hüseyn Şıxəliyev (Sərhədçi İM)
2. Dünyamalı Asdanlı (Judo Club 2020 İK)
3. İbrahim Cəfərov (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
3. Fərid Həsənli (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

81 kq
1. Ayxan Həsənli (Neftçi İK)
2. Ömər Atayev (Judo Club 2012)
3. Ömər Hacıyev (Atilla İK)
3. Şahbaba Cəbrayılov (AHİTA)

+90 kq
1. Ruslan Kazımov (Gəncə şəhəri 1 nömrəi UGİŞM)
2. İdris Xanbalayev (Ordu İdman Klubu)
3. Zakir Tağızadə (Neftçi İK)
3. Əlihüseyn Abdullayev (Şağan OİK)

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan cüdoçusu "Böyük Dəbilqə"də gümüş medal qazanıb
20:57
Cüdo

Azərbaycan cüdoçusu "Böyük Dəbilqə"də gümüş medal qazanıb

Zelim Tçkaye finalda Yuhei Onoya məğlub olub
Parisdə çempion olan azərbaycanlı cüdoçu: "Psixoloji və fiziki baxımdan özümü tam hazır hiss edirdim"
14:35
Cüdo

Parisdə çempion olan azərbaycanlı cüdoçu: "Psixoloji və fiziki baxımdan özümü tam hazır hiss edirdim"

O, ukraynalı Dilşot Xalmatova qalib gələrək qızıl medal qazanıb
Azərbaycan cüdoçuları Parisdə keçirilən “Böyük Dəbilqə”də iki medal qazanıblar
7 Fevral 22:37
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Parisdə keçirilən “Böyük Dəbilqə”də iki medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan bu nüfuzlu yarışda ümumilikdə səkkiz cüdoçu ilə təmsil olunur
Yeniyetmələr arasında “İstedadların seçimi” turniri I turu start götürüb
7 Fevral 18:29
Cüdo

Yeniyetmələr arasında “İstedadların seçimi” turniri I turu start götürüb - FOTO

İlk yarış günündə 7 çəkidə 152 cüdoçu tatamiyə çıxıb
“Qalib gəlmək üçün Hidayət Heydərovun mentaliteti lazımdır” - Mehman Əzizovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
7 Fevral 16:20
Cüdo

“Qalib gəlmək üçün Hidayət Heydərovun mentaliteti lazımdır” - Mehman Əzizovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Üç Olimpiadanın iştirakçısı Azərbaycan cüdoçularının Fransadakı nüfuzlu turnirdə şanslarını dəyərləndirib
Azərbaycan cüdoçularının “Böyük Dəbilqə” turnirindəki ilk rəqibləri müəyyənləşib
6 Fevral 20:14
Cüdo

Azərbaycan cüdoçularının “Böyük Dəbilqə” turnirindəki ilk rəqibləri müəyyənləşib

Beynəlxalq turnirdə 78 ölkədən 488 cüdoçu iştirak edəcək

Ən çox oxunanlar

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 Fevral 02:49
Olimpiada-2026

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb
6 Fevral 03:32
Dünya futbolu

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB

Daha əvvəl mediada portuqaliyalı hücumçunun yayda klubu tərk etməyə hazır olduğu bildirilirdi
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub