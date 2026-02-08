8 Fevral 2026
AZ

Parisdə çempion olan azərbaycanlı cüdoçu: "Psixoloji və fiziki baxımdan özümü tam hazır hiss edirdim"

Cüdo
Xəbərlər
8 Fevral 2026 14:35
149
Parisdə çempion olan azərbaycanlı cüdoçu: "Psixoloji və fiziki baxımdan özümü tam hazır hiss edirdim"

Parisdə keçirilən "Böyük Dəbilqə"də qızıl medal qazanan Azərbaycan cüdoçusu Balabəy Ağayev (60 kq) həm psixoloji, həm də fiziki baxımdan turnirə tam hazır olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, cüdoçumuz bunu "Report"a açıqlamasında deyib.

O, gərgin keçən yarışa yüksək səviyyədə hazırlaşdığını bildirib:

"Yarış çətin keçdi, buna baxmayaraq, çox yaxşı hazırlaşmışdım. Demək olar ki, bütün əsas rəqiblərim bu turnirdə iştirak edirdilər. Həm psixoloji, həm də fiziki baxımdan özümü tam hazır hiss edirdim. Hər gün yeni nəsə öyrənməyə çalışıram. Məşqçilərim sağ olsunlar, mənə hər zaman dəstək olurlar. Çalışıram ki, hər gün dünənkindən daha yaxşı olum. Federasiyamız hər zaman bizə böyük verib. Həm mənəvi, həm də maddi baxımdan bizim üçün hər şeyin ən yaxşısını etməyə çalışırlar. Bu diqqət və qayğı daha yaxşı inkişaf etməyimizə, uğurlar qazanmağımıza böyük kömək olur".

Qeyd edək ki, B.Ağayev "Böyük Dəbilqə" turnirinin finalında ukraynalı Dilşot Xalmatova qalib gələrək qızıl medal qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan cüdoçusu "Böyük Dəbilqə"də gümüş medal qazanıb
20:57
Cüdo

Azərbaycan cüdoçusu "Böyük Dəbilqə"də gümüş medal qazanıb

Zelim Tçkaye finalda Yuhei Onoya məğlub olub
Sumqayıtda istedadlar üzə çıxdı - FOTO
16:48
Cüdo

Sumqayıtda istedadlar üzə çıxdı - FOTO

U-17 cüdoçular arasında birinci turun qalibləri müəyyənləşdi
Azərbaycan cüdoçuları Parisdə keçirilən “Böyük Dəbilqə”də iki medal qazanıblar
7 Fevral 22:37
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Parisdə keçirilən “Böyük Dəbilqə”də iki medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan bu nüfuzlu yarışda ümumilikdə səkkiz cüdoçu ilə təmsil olunur
Yeniyetmələr arasında “İstedadların seçimi” turniri I turu start götürüb
7 Fevral 18:29
Cüdo

Yeniyetmələr arasında “İstedadların seçimi” turniri I turu start götürüb - FOTO

İlk yarış günündə 7 çəkidə 152 cüdoçu tatamiyə çıxıb
“Qalib gəlmək üçün Hidayət Heydərovun mentaliteti lazımdır” - Mehman Əzizovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
7 Fevral 16:20
Cüdo

“Qalib gəlmək üçün Hidayət Heydərovun mentaliteti lazımdır” - Mehman Əzizovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Üç Olimpiadanın iştirakçısı Azərbaycan cüdoçularının Fransadakı nüfuzlu turnirdə şanslarını dəyərləndirib
Azərbaycan cüdoçularının “Böyük Dəbilqə” turnirindəki ilk rəqibləri müəyyənləşib
6 Fevral 20:14
Cüdo

Azərbaycan cüdoçularının “Böyük Dəbilqə” turnirindəki ilk rəqibləri müəyyənləşib

Beynəlxalq turnirdə 78 ölkədən 488 cüdoçu iştirak edəcək

Ən çox oxunanlar

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 Fevral 02:49
Olimpiada-2026

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb
6 Fevral 03:32
Dünya futbolu

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB

Daha əvvəl mediada portuqaliyalı hücumçunun yayda klubu tərk etməyə hazır olduğu bildirilirdi
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub