7 Fevral 2026
AZ

Azərbaycan cüdoçularının “Böyük Dəbilqə” turnirindəki ilk rəqibləri müəyyənləşib

Cüdo
Xəbərlər
6 Fevral 2026 20:14
122
Azərbaycan cüdoçularının “Böyük Dəbilqə” turnirindəki ilk rəqibləri müəyyənləşib

Fransanın paytaxtı Parisdə “Böyük Dəbilqə” turnirinin püşkatma mərasimi keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, püşkatmanın nəticələrinə görə Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri müəyyənləşib.

Dünya Cüdo Turu seriyasına daxil olan ilin ilk yarışında Azərbaycan 5 çəki dərəcəsində 8 cüdoçu ilə təmsil olunacaq. Beynəlxalq turnirdə 78 ölkədən 488 cüdoçu iştirak edəcək.

Paris “Böyük Dəbilqə”sinin təsnifat mərhələsinin görüşləri sabah Bakı vaxtı ilə saat 11:00-dan, final bloku isə 20:00-dan etibarən start götürəcək.

Kişilər

60 kq, 1/16 final
Balabəy Ağayev – Kim Hvasu (Koreya) / Fransisko Qarriqos (İspaniya) cütünün qalibi ilə

66 kq, 1/16 final
Nazir Talıbov – Migel Qaqo (Portuqaliya) / Erbol Abasbekov (Qırğızıstan) cütünün qalibi ilə
Ruslan Paşayev – Yusuf Nurkoviç (Monteneqro) / Bence Ponqrats (Macarıstan) cütünün qalibi ilə

81 kq, 1/16 final
Zelim Tçkayev – Vanq Cian-nan (Çin) / Lova Mahaisoa Randrianasolo (Madaqaskar) cütünün qalibi ilə
Vüsal Qələndərzadə – Saşa Jiqli (Fransa) / Mixaylo Svidrak (Ukrayna) cütünün qalibi ilə

100 kq, 1/16 final
Əjdər Bağırov – Denis Sedrik Nquyassa Bekai (Mərkəzi Afrika Respublikası)

+100 kq, 1/16 final
Uşanqi Kokauri – Marvin Belz (Almaniya)
Kənan Nəsibov – Ştefan Heqi (Avstriya)

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycanın yeniyetmə qız cüdoçuları üçün seminar keçirilib - FOTO
6 Fevral 15:52
Cüdo

Azərbaycanın yeniyetmə qız cüdoçuları üçün seminar keçirilib - FOTO

Yeni qaydalar praktiki nümunələr əsasında izah edilib
Azərbaycanın olimpiya çempionlarının Fransadakı turnirə qatılmamalarının səbəbi bəlli olub
4 Fevral 12:03
Cüdo

Azərbaycanın olimpiya çempionlarının Fransadakı turnirə qatılmamalarının səbəbi bəlli olub

Azərbaycanı fevralın 7-8-də keçiriləcək turnirdə səkkiz cüdoçu təmsil edəcək

“Minimum üç çəki dərəcəsində uğurlu çıxışa ümid edirik” - Elxan Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
4 Fevral 11:36
Cüdo

“Minimum üç çəki dərəcəsində uğurlu çıxışa ümid edirik” - Elxan Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan yığmasının cüdo üzrə baş məşqçisi “Paris Grand Slam” turnirindən gözləntilər barədə
Sumqayıtda cüdo üzrə “İstedadların seçimi” turnirinin I turu keçiriləcək
3 Fevral 19:23
Cüdo

Sumqayıtda cüdo üzrə “İstedadların seçimi” turnirinin I turu keçiriləcək

346 idmançı 14 çəki dərəcəsində medallar uğrunda mübarizə aparacaq
Paris Böyük Dəbilqəsində səkkiz cüdoçumuz mübarizə aparacaq
3 Fevral 11:12
Cüdo

Paris Böyük Dəbilqəsində səkkiz cüdoçumuz mübarizə aparacaq

Turnirdə 82 ölkədən 526 idmançı mübarizə aparacaq
Azərbaycan cüdoçuları Belçikada Olimpiya Təlim Düşərgəsinə qoşulublar
2 Fevral 19:11
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Belçikada Olimpiya Təlim Düşərgəsinə qoşulublar - FOTO

Beynəlxalq təlim-məşq toplanışı fevralın 5-də başa çatacaq

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
5 Fevral 11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
02:49
Olimpiada-2026

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb
6 Fevral 03:32
Dünya futbolu

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB

Daha əvvəl mediada portuqaliyalı hücumçunun yayda klubu tərk etməyə hazır olduğu bildirilirdi
Mauro İkardi “Qalatasaray”ın bütün zamanların ən yaxşı əcnəbi bombardiri oldu
5 Fevral 04:06
Dünya futbolu

Mauro İkardi “Qalatasaray”ın bütün zamanların ən yaxşı əcnəbi bombardiri oldu

İkardi klubda rumıniyalı yarımmüdafiəçi Georgi Hacinin rekordunu keçib