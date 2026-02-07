Azərbaycan cüdoçuları Parisdə keçirilən “Böyük Dəbilqə”də iki medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Fransanın paytaxtı Parisdə cüdo üzrə “Böyük Dəbilqə” turniri start götürüb.
İdman.Biz bildirir ki, nüfuzlu yarışın ilk günündə Azərbaycan cüdoçuları 1 qızıl və 1 bürünc olmaqla 2 medal qazanıblar.
İlk yarış günündən sonra Azərbaycan 78 ölkə arasında medal sıralamasında kişilər arasında ikinci, ümumi komanda hesabında isə üçüncü pillədə qərarlaşıb.
-60 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Balabəy Ağayev finalda Ukrayna təmsilçisi Dilşot Xalmatovu məğlub edərək karyerasında üçüncü dəfə bu turnirin qalibi olub.
-66 kq çəkidə tatamiyə çıxan Ruslan Paşayev isə bürünc medal uğrunda görüşdə İtaliya idmançısı Valerio Akkolini son saniyələrdə yuko xalı ilə üstələyərək üçüncü yeri tutub.
Qeyd edək ki, sabah yarışda daha 5 cüdoçumuz mübarizəyə qoşulacaq.
09:40
Bu gün Azərbaycan cüdoçuları Fransanın paytaxtı Parisdə start götürən “Böyük Dəbilqə” turnirində mübarizəyə qoşulacaqlar.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarışın ilk günündə ölkəmizi üç idmançı təmsil edəcək.
60 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Balabəy Ağayev 1/16 final mərhələsində Kim Hvasu (Cənubi Koreya) – Fransisko Qarriqos (İspaniya) görüşünün qalibi ilə üz-üzə gələcək.
66 kq-da mübarizə aparan Nazir Talıbov eyni raundda Migel Qaqo (Portuqaliya) – Erbol Abasbekov (Qırğızıstan) cütünün güclüsü ilə qarşılaşacaq. Ruslan Paşayev isə Yusuf Nurkoviç (Monteneqro) – Bence Ponqrats (Macarıstan) duelində qalib gələn idmançı ilə tatamiyə çıxacaq.
Qeyd edək ki, “Böyük Dəbilqə” turniri fevralın 8-dək davam edəcək. Azərbaycan bu nüfuzlu yarışda ümumilikdə səkkiz cüdoçu ilə təmsil olunur.