7 Fevral 2026
AZ

Azərbaycan cüdoçuları Parisdə keçirilən “Böyük Dəbilqə”də iki medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Cüdo
Xəbərlər
7 Fevral 2026 22:37
244
Azərbaycan cüdoçuları Parisdə keçirilən “Böyük Dəbilqə”də iki medal qazanıblar

Fransanın paytaxtı Parisdə cüdo üzrə “Böyük Dəbilqə” turniri start götürüb.

İdman.Biz bildirir ki, nüfuzlu yarışın ilk günündə Azərbaycan cüdoçuları 1 qızıl və 1 bürünc olmaqla 2 medal qazanıblar.

İlk yarış günündən sonra Azərbaycan 78 ölkə arasında medal sıralamasında kişilər arasında ikinci, ümumi komanda hesabında isə üçüncü pillədə qərarlaşıb.

-60 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Balabəy Ağayev finalda Ukrayna təmsilçisi Dilşot Xalmatovu məğlub edərək karyerasında üçüncü dəfə bu turnirin qalibi olub.

-66 kq çəkidə tatamiyə çıxan Ruslan Paşayev isə bürünc medal uğrunda görüşdə İtaliya idmançısı Valerio Akkolini son saniyələrdə yuko xalı ilə üstələyərək üçüncü yeri tutub.

Qeyd edək ki, sabah yarışda daha 5 cüdoçumuz mübarizəyə qoşulacaq.

09:40

Bu gün Azərbaycan cüdoçuları Fransanın paytaxtı Parisdə start götürən “Böyük Dəbilqə” turnirində mübarizəyə qoşulacaqlar.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarışın ilk günündə ölkəmizi üç idmançı təmsil edəcək.

60 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Balabəy Ağayev 1/16 final mərhələsində Kim Hvasu (Cənubi Koreya) – Fransisko Qarriqos (İspaniya) görüşünün qalibi ilə üz-üzə gələcək.

66 kq-da mübarizə aparan Nazir Talıbov eyni raundda Migel Qaqo (Portuqaliya) – Erbol Abasbekov (Qırğızıstan) cütünün güclüsü ilə qarşılaşacaq. Ruslan Paşayev isə Yusuf Nurkoviç (Monteneqro) – Bence Ponqrats (Macarıstan) duelində qalib gələn idmançı ilə tatamiyə çıxacaq.

Qeyd edək ki, “Böyük Dəbilqə” turniri fevralın 8-dək davam edəcək. Azərbaycan bu nüfuzlu yarışda ümumilikdə səkkiz cüdoçu ilə təmsil olunur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Yeniyetmələr arasında “İstedadların seçimi” turniri I turu start götürüb
18:29
Cüdo

Yeniyetmələr arasında “İstedadların seçimi” turniri I turu start götürüb - FOTO

İlk yarış günündə 7 çəkidə 152 cüdoçu tatamiyə çıxıb
“Qalib gəlmək üçün Hidayət Heydərovun mentaliteti lazımdır” - Mehman Əzizovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
16:20
Cüdo

“Qalib gəlmək üçün Hidayət Heydərovun mentaliteti lazımdır” - Mehman Əzizovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Üç Olimpiadanın iştirakçısı Azərbaycan cüdoçularının Fransadakı nüfuzlu turnirdə şanslarını dəyərləndirib
Azərbaycan cüdoçularının “Böyük Dəbilqə” turnirindəki ilk rəqibləri müəyyənləşib
6 Fevral 20:14
Cüdo

Azərbaycan cüdoçularının “Böyük Dəbilqə” turnirindəki ilk rəqibləri müəyyənləşib

Beynəlxalq turnirdə 78 ölkədən 488 cüdoçu iştirak edəcək
Azərbaycanın yeniyetmə qız cüdoçuları üçün seminar keçirilib - FOTO
6 Fevral 15:52
Cüdo

Azərbaycanın yeniyetmə qız cüdoçuları üçün seminar keçirilib - FOTO

Yeni qaydalar praktiki nümunələr əsasında izah edilib
Azərbaycanın olimpiya çempionlarının Fransadakı turnirə qatılmamalarının səbəbi bəlli olub
4 Fevral 12:03
Cüdo

Azərbaycanın olimpiya çempionlarının Fransadakı turnirə qatılmamalarının səbəbi bəlli olub

Azərbaycanı fevralın 7-8-də keçiriləcək turnirdə səkkiz cüdoçu təmsil edəcək

“Minimum üç çəki dərəcəsində uğurlu çıxışa ümid edirik” - Elxan Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
4 Fevral 11:36
Cüdo

“Minimum üç çəki dərəcəsində uğurlu çıxışa ümid edirik” - Elxan Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan yığmasının cüdo üzrə baş məşqçisi “Paris Grand Slam” turnirindən gözləntilər barədə

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
5 Fevral 11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
02:49
Olimpiada-2026

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb
6 Fevral 03:32
Dünya futbolu

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB

Daha əvvəl mediada portuqaliyalı hücumçunun yayda klubu tərk etməyə hazır olduğu bildirilirdi
Qış Olimpiadası-2026-nın açılış mərasimi nə ilə yadda qaldı? - İDMAN.BİZ-in İCMALI - FOTO/VİDEO
10:00
Olimpiada-2026

Qış Olimpiadası-2026-nın açılış mərasimi nə ilə yadda qaldı? - İDMAN.BİZ-in İCMALI - FOTO/VİDEO

Şou İtaliya ənənələrini, müasir texnologiyaları və incəsənəti bir araya gətirdi