Parisdə həlledici gün: Azərbaycan beş cüdoçu ilə tatamiyə çıxır

Cüdo
Xəbərlər
8 Fevral 2026 09:41
90
Azərbaycan millisinin cüdoçuları Fransanın paytaxtında keçirilən Böyük Dəbilqə turnirinin son günündə mübarizəni davam etdirəcəklər.

İdman.Biz xəbər verir ki, həlledici yarış günündə komandamızın beş üzvü üç çəki dərəcəsində 1/16 final mərhələsində tatamiyə çıxacaq.

81 kq-da Zelim Tçkayev Çin təmsilçisi Vanq Cian-nan ilə Madaqaskardan olan Lova Mahaisoa Randrianasolonun duelində qalib gələcək idmançı ilə üz-üzə gələcək. Eyni çəkidə Vüsal Qələndərzadə isə Fransa cüdoçusu Saşa Jiqli və ukraynalı Mixaylo Svidrak cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.

100 kq-da Əjdər Bağırov Mərkəzi Afrika Respublikasını təmsil edən Denis Sedrik Nquyassa Bekai ilə münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək.

Ağır çəkidə isə iki təmsilçimiz mübarizə aparacaq. Uşanqi Kokauri Almaniya idmançısı Marvin Belzlə, Kənan Nəsibov isə Avstriya cüdoçusu Ştefan Heqi ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

