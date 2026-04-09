9 Aprel 2026
Qolf əfsanəsi sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə etməkdə ittiham olunur

9 Aprel 2026 03:12
Əfsanəvi amerikalı qolfçu Tayger Vuds rəsmi olaraq sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə etməkdə ittiham olunub.

İdman.Biz-in TMZ-yə istinadən verdiyi məlumata görə, idmançı həmçinin fiziki və ya kimyəvi testlərdən keçməkdən imtina etməkdə də ittiham olunur.

Hadisə 27 martda Floridada baş verib və Vuds qəzadan sonra həbs edilib. Mənbələrə görə, o, yüksək sürətlə avtomobil idarə edib, başqa bir nəqliyyat vasitəsinə çırpılıb və avtomobilini aşırıb. Qolfçuda sərxoşluq əlamətləri, həmçinin üzərində güclü dərmanlar aşkarlanıb.

Vuds hər hansı bir qanun pozuntusunu rədd edir. O, əvvəllər avtomobil idarə etməklə bağlı cinayətlərdə ittiham olunub.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qolf Federasiyasında yeni dövr: Rəhbərlik yenidən formalaşdı
8 Aprel 16:03
Qolf

Qolf Federasiyasında yeni dövr: Rəhbərlik yenidən formalaşdı - FOTO

“Azərbaycan Qolf Federasiyası” İctimai Birliyinin ümumi yığıncağı keçirilib
Tayger Vuds sərxoş halda avtomobil idarə etmədiyini bildirib
1 Aprel 19:07
Qolf

Tayger Vuds sərxoş halda avtomobil idarə etmədiyini bildirib

Vuds sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə etdiyinə görə həbs edilib
Əfsanəvi qolfçu girov müqabilində azadlığa buraxılıb
30 Mart 14:29
Qolf

Əfsanəvi qolfçu girov müqabilində azadlığa buraxılıb

Tayger Vuds narkotik testindən keçməkdən imtina etmişdi
Donald Tramp əfsanəvi qolfçu Tayger Vudsun həbsinə reaksiya verib
29 Mart 00:35
Qolf

Donald Tramp əfsanəvi qolfçu Tayger Vudsun həbsinə reaksiya verib

Vudsun sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə etdiyinə görə həbs olunduğu bildirilir
Əfsanəvi qolfçu Tayger Vuds avtomobil qəzasına uğrayıb
28 Mart 07:12
Qolf

Əfsanəvi qolfçu Tayger Vuds avtomobil qəzasına uğrayıb

Vudsun vəziyyəti barədə dərhal heç bir məlumat açıqlanmır
Donald Trampın nəvəsi peşəkar qolf turnirində sonuncu yeri tutub
16 Noyabr 2025 08:12
Qolf

Donald Trampın nəvəsi peşəkar qolf turnirində sonuncu yeri tutub

Kay Tramp turnirdə iştirak üçün sponsorlardan xüsusi dəvət alıb

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB
6 Aprel 22:38
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Pley-in mərhələsinin ikinci oyunları aprelin 7-də yekunlaşacaq
“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb
7 Aprel 21:31
Futbol

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç “Liv Bona Dea Arena”da keçirilib
A Seriyası: “Napoli” “Milan”ı məğlub edərək ikinci yerə yüksəlib
7 Aprel 00:49
Futbol

A Seriyası: “Napoli” “Milan”ı məğlub edərək ikinci yerə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Napoli” 65 xalla İtaliya yüksək divizionunda ikinci yerdədir