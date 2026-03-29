Donald Tramp əfsanəvi qolfçu Tayger Vudsun həbsinə reaksiya verib

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Floridada baş verən avtomobil qəzasından sonra amerikalı qolfçu Tayger Vudsun həbsinə reaksiya verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, daha əvvəl Vudsun sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə etdiyinə görə həbs olunduğu bildirilirdi. Martin dairəsinin şerifi Con Budensik isə Vudsun spirtli içkinin təsiri altında olmadığını bildirib.

“Çox təəssüf edirəm. Bilirəm ki, qəza olub, vəssalam. O, mənim çox yaxın dostumdur, gözəl insandır, amma bəzi çətinlikləri var. Bu barədə danışmaq istəmirəm"” - deyə “Sky Sports” Trampdan sitat gətirib.

Qeyd etmək lazımdır ki, 50 yaşlı Vuds vəziyyətini ayaq əməliyyatlarından sonra sağalmaq üçün dərman istifadə etməklə əlaqələndirməyə çalışıb. 2021-ci ilin fevral ayında Vuds Los-Anceles yaxınlığında baş verən avtomobil qəzasından sonra ciddi ayaq xəsarətləri alıb. Daha sonra o, tibia sümüyünə çubuq qoyularaq, ayağına və topuğuna vintlər və sancaqlar qoyularaq əməliyyat olunub. Təcili əməliyyatdan sonra Vuds üç həftə xəstəxanada yatıb. 2023-cü ilin aprel ayında həmin qəzada aldığı xəsarətlərlə bağlı ən azı bir əməliyyat daha keçirib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Əfsanəvi qolfçu Tayger Vuds avtomobil qəzasına uğrayıb
28 Mart 07:12
Qolf

Əfsanəvi qolfçu Tayger Vuds avtomobil qəzasına uğrayıb

Vudsun vəziyyəti barədə dərhal heç bir məlumat açıqlanmır
Donald Trampın nəvəsi peşəkar qolf turnirində sonuncu yeri tutub
16 Noyabr 2025 08:12
Qolf

Donald Trampın nəvəsi peşəkar qolf turnirində sonuncu yeri tutub

Kay Tramp turnirdə iştirak üçün sponsorlardan xüsusi dəvət alıb
Tayger Vuds yeddici dəfə əməliyyat olunub
15 Oktyabr 2025 22:34
Qolf

Tayger Vuds yeddici dəfə əməliyyat olunub

Vuds 2014-cü ilin aprelində yeddi bel əməliyyatından birincisini keçirib
Qvardiola mükəmməl qolf zərbəsi ilə heyrətləndirdi - VİDEO
7 Oktyabr 2025 18:08
Qolf

Qvardiola mükəmməl qolf zərbəsi ilə heyrətləndirdi - VİDEO

“Mançester Siti”nin baş məşqçisi qolf topunu birbaşa dəliyə daxil edib
Milli yığmanın qolf üzrə baş məşqçisi: “Əgər bizi futbol kimi maliyyələşdirsəydilər...” - MÜSAHİBƏ
20 Sentyabr 2025 17:25
Qolf

Milli yığmanın qolf üzrə baş məşqçisi: “Əgər bizi futbol kimi maliyyələşdirsəydilər...” - MÜSAHİBƏ

Aylıq 40 min manat qazanan qolfçunun xərclərini federasiya qarşılayır
Azərbaycanda qolfun sabahı varmı? – ARAŞDIRMA
18 Sentyabr 2025 14:04
Qolf

Azərbaycanda qolfun sabahı varmı? – ARAŞDIRMA

Maraqlı məqamlardan biri də odur ki, Azərbaycan Qolf Federasiyasının rəsmi saytı (aqf.az) uzun müddətdir fəaliyyət göstərmir

Ən çox oxunanlar

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
“Klassik şahmat təkcə məni itirməyəcək” - Rauf Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
26 Mart 15:11
Şahmat

“Klassik şahmat təkcə məni itirməyəcək” - Rauf Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycanlı qrossmeyster fişer şahmatının gələcəyindən və “Grenke” festivalındakı gözləntilərindən danışıb

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
27 Mart 17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib