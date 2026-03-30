Əfsanəvi qolfçu girov müqabilində azadlığa buraxılıb

Əfsanəvi ABŞ-li qolfçu Tayger Vuds girov pul müqabilində azadlığa buraxılıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, məlumata görə, 50 yaşlı idmançı testdən keçməkdən imtina etmə və əmlaka ziyanvurma ittihamları ilə üzləşib.
Martın 27-də o, yüksək sürətlə qoşqulu yük avtomobilini ötməyə çalışarkən onun arxa hissəsinə toxunub və nəticədə idarə etdiyi avtomobil aşıb. Hadisə Yupiter İsland ərazisində, qolfçunun evinin yaxınlığında baş verib.
Vuds spirtli içki testi verib, lakin nəticədə alkoqol istifadəsi aşkarlanmayıb. Daha sonra polis bölməsinə aparılan idmançıya narkotik testi üçün sidik nümunəsi vermək təklif olunub. O, bu prosedurdan imtina edib.
Bundan sonra Vudsa testdən keçməkdən imtina və əmlaka ziyan vurma maddələri üzrə ittiham irəli sürülüb. Təxminən səkkiz saat sonra isə o, girov müqabilində sərbəst buraxılıb.