28 Mart 2026
Əfsanəvi qolfçu Tayger Vuds avtomobil qəzasına uğrayıb

28 Mart 2026 07:12
Əfsanəvi qolfçu Tayger Vuds avtomobil qəzasına uğrayıb

ESPN-in Martin Şəhər Şerif Ofisinə istinadən verdiyi məlumata görə, əfsanəvi amerikalı qolfçu Tayger Vuds 27 mart cümə günü Floridada avtomobil qəzasına düşüb.

İdman.Biz bildirir ki, şerif ofisi qəzanın səbəbi və ya Vudsun vəziyyəti barədə dərhal heç bir məlumat açıqlamayıb. Polis araşdırma aparır. Mənbənin məlumatına görə, Vudsun yolsuzluq avtomobili aşıb. Şerif ofisi qəzanın səbəbi və nəticələri ilə bağlı ilkin məlumatları Moskva vaxtı ilə saat 1:00-da açıqlamağı planlaşdırır.

Daha sonra Martin Şəhər Yanğından Mühafizə və Xilasetmə Departamenti qəzada başqa heç kimin xəsarət almadığını bildirib.

50 yaşlı Vuds son bir neçə ay ərzində Axilles vətərinin yırtılmasından və oktyabr ayında başqa bir bel əməliyyatından sağalıb.

2021-ci ilin fevral ayında Vuds Los-Anceles yaxınlığında baş verən tək avtomobil qəzasında ağır ayaq xəsarətləri alıb və nəticədə yolsuzluq avtomobili bir neçə dəfə aşıb.

