19 İyun 2026
AZ

Futzal millimizin dünya çempionatındakı rəqibləri məlum olub

Futzal
Xəbərlər
19 İyun 2026 14:56
82
Futzal millimizin dünya çempionatındakı rəqibləri məlum olub

Azərbaycanın futzal millisinin 2028-ci ildə keçiriləcək dünya çempionatının Avropa zonası üzrə əsas mərhələsindəki rəqibləri müəyyənləşib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Yevgeni Kukseviçin başçılıq etdiyi komanda 12-ci qrupda Çexiya və Latviya yığmaları ilə qarşılaşacaq.

Oyunlar ev-səfər prinsipi ilə keçiriləcək. 12 qrup qalibi və ən yaxşı göstəriciyə malik dörd “ikinci” elit raunda birbaşa vəsiqə əldə edəcək. Qalan səkkiz qrup ikincisi pley-off oyununda iştirak edəcək və qalib gələn dörd milli elit raunda vəsiqə qazanacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Futzal millimizin dünya çempionatı üçün səbəti müəyyənləşib
10 İyun 13:38
Futzal

Futzal millimizin dünya çempionatı üçün səbəti müəyyənləşib

Yığmamız püşkatma zamanı ikinci səbətdə qərarlaşacaq
“Araz-Naxçıvan”ın qapıçısı: “Verilən vədlər yerinə yetirilmədi”
3 İyun 17:59
Futzal

“Araz-Naxçıvan”ın qapıçısı: “Verilən vədlər yerinə yetirilmədi”

Rövşən Hüseynli qarşıdakı planları haqqında bunları deyib

Emin Kürdov: “Çempionluq ən gərgin mövsümümüz idi” - MÜSAHİBƏ
3 İyun 12:53
Futzal

Emin Kürdov: “Çempionluq ən gərgin mövsümümüz idi” - MÜSAHİBƏ

“Araz-Naxçıvan”ın kapitanı Çempionlar Liqasına fokus və çətin çempionluq yolundan danışdı
Çempion “Araz-Naxçıvan”ı beş futzalçı tərk edib
2 İyun 22:13
Futzal

Çempion “Araz-Naxçıvan”ı beş futzalçı tərk edib

Bu barədə klubun vitse-prezidenti Mahmud Sadıqov məlumat verib
Futzal millimiz Çempionlar Liqasına əsas mərhələdən başlayacaq
2 İyun 14:35
Futzal

Futzal millimiz Çempionlar Liqasına əsas mərhələdən başlayacaq

İlkin mərhələnin oyunları avqustun sonunda təşkil olunacaq
“Neftçi” futzal klubunun baş məşqçisi: “Qalsam, heyətdə dəyişiklik edəcəyəm”
2 İyun 14:13
Futzal

“Neftçi” futzal klubunun baş məşqçisi: “Qalsam, heyətdə dəyişiklik edəcəyəm”

Fuad Rzayev legionerlər arasındakı fərqin nəticəyə təsir etdiyini deyib

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur
17 İyun 23:51
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Finalda Azərbaycan klubu Fransa ilə qarşılaşıb
DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi
17 İyun 23:01
DÇ-2026

DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki “NRG stadium”da keçirilib
“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB
17 İyun 16:45
Futbol

“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB

İkinci təsnifat mərhələsinin matçları iyulun 23-ü və 30-da keçiriləcək
DÇ-2026: Fransa millisindən möhtəşəm başlanğıc
17 İyun 01:05
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa millisindən möhtəşəm başlanğıc - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun İst-Raterforddakı “Metlife” stadionunda keçirilib