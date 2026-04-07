7 Aprel 2026
Qazaxıstan Azərbaycanla oyunlardan əvvəl liderini itirib

7 Aprel 2026 00:13
Qazaxıstan Azərbaycanla oyunlardan əvvəl liderini itirib

Qazaxıstan milli futzal komandası Azərbaycanla qarşıdakı oyunlar öncəsi heyətində dəyişikliklər edib.

İdman.Biz-in komandanın mətbuat xidmətinə istinadən verdiyi məlumata görə, millinin aparıcı oyunçularından biri olan Dauren Tursaqulov Qazaxıstan çempionatının oyununda zədələnib və qarşıdakı oyunlarda iştirak edə bilməyəcək.

Nəticədə məşqçilər heyəti onun yerinə əvvəllər komandaya çağırılan və Özbəkistanla yoldaşlıq oyununda debüt edən “Kaspiy”in oyunçusu Nursultan Tanatulunu çağırıb.

Qazaxıstan milli komandası 5-15 aprel tarixlərində təlim-məşq toplanışı keçirəcək və bu müddət ərzində Azərbaycanla iki yoldaşlıq oyunu keçirəcək. Oyunlar 13 və 15 aprel tarixlərində Aktauda keçiriləcək.

