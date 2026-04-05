6 Aprel 2026
Futzal millimizin təlim-məşq toplanışına başlayıb - FOTO

5 Aprel 2026 23:09
Futzal millimizin təlim-məşq toplanışına başlayıb - FOTO

Azərbaycan millisi bu gün təlim-məşq toplanışına başlayıb.

İdman.Biz-ə Azərbaycan Futzal Federasiyasından verilən məlumata görə, yığma üzvləri səhər və axşam olmaqla, günü iki məşqlə başa vurublar.

Komanda aprelin 7-dək hazırlığı Bakıda davam etdirəcək. Heyətə dəvət olunan futzalçılardan Ülvi Əliyevin yüngül zədəsi var. Bu gün fərdi məşq edən futzalçı sabahdan kollektiv çalışmalara qoşulacaq.

Qeyd edək ki, millimiz aprelin 8-də Tbilisiyə səfər edəcək, ertəsi gün və ayın 11-də Gürcüstan yığması ilə iki oyun keçirəcək.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycanlı hakim-inspektor dünya çempionatının ilkin mərhələ oyunlarına təyinat alıb
3 Aprel 13:08
Futzal

Azərbaycanlı hakim-inspektor dünya çempionatının ilkin mərhələ oyunlarına təyinat alıb

Hakim-inspektor dünya çempionatının seçmə mərhələsində fəaliyyət göstərəcək
Azərbaycan futzal millisinin təlim-məşq toplanışı üçün heyəti açıqlanıb
3 Aprel 13:05
Futzal

Azərbaycan futzal millisinin təlim-məşq toplanışı üçün heyəti açıqlanıb

Komanda məşqlərini gündə iki dəfə olmaqla “Olimpik Star”da reallaşdıracaq
Futzal üzrə Yüksək Liqada üç oyundan ikisi baş tutmayıb
2 Aprel 17:48
Futzal

Futzal üzrə Yüksək Liqada üç oyundan ikisi baş tutmayıb

“Araz-Naxçıvan” “Baku Fire”ni 5:1 hesabı ilə məğlub edib
Futzal Federasiyasının prezidentinin ev dustaqlığında saxlanılma müddəti uzadıldı
1 Aprel 22:40
Futzal

Futzal Federasiyasının prezidentinin ev dustaqlığında saxlanılma müddəti uzadıldı

Zaur Axundov ev dustaqlığında qaldı
Futzal üzrə Yüksək Liqada 16-cı turun oyunlarına təyinatlar açıqlanıb
30 Mart 11:59
Futzal

Futzal üzrə Yüksək Liqada 16-cı turun oyunlarına təyinatlar açıqlanıb

Bütün qarşılaşmalar aprelin 2-də Olimpik Starda keçiriləcək
Milli futzal çempionatında olay: “Lənkəran” iştirakını dayandırdı
26 Mart 21:35
Futzal

Milli futzal çempionatında olay: “Lənkəran” iştirakını dayandırdı

AFFA İntizam Komitəsi bundan əvvəl “Lənkəran” komandasına texniki məğlubiyyət verib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı
3 Aprel 21:56
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab matçları aprelin 21-22-də keçiriləcək
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək