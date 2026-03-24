24 Mart 2026
“Aprel matçları əsas heyəti müəyyənləşdirəcək” - Yevgeni Kukseviçin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

24 Mart 2026 17:48
“Aprel matçları əsas heyəti müəyyənləşdirəcək” - Yevgeni Kukseviçin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Bakıda təlim-məşq toplanışında olan Azərbaycan futzal millisi gələn ay birdən-birə dörd yoldaşlıq oyunu keçirəcək.

Bu görüşlərin məqsədi və hazırlıq prosesi barədə İdman.Biz-ə futzal üzrə milli komandanın baş məşqçisi Yevgeni Kukseviç məlumat verib.

“Aprel beynəlxalq təqvimdə yoldaşlıq oyunlarının keçirildiyi aydır və biz bu vaxtdan maksimum istifadə etməyə qərar verdik. Qısa müddət ərzində, cəmi altı günə komanda dörd oyun keçirəcək: 9 və 11 aprel tarixlərində Tbilisidə Gürcüstan millisi ilə oynayacağıq, 13 və 15 apreldə isə Aktau şəhərində Qazaxıstan yığması ilə qarşılaşacağıq.

Bu oyunlar oktyabrda start götürəcək dünya çempionatının seçmə mərhələsinə hazırlığın mərhələlərindən biri olacaq. Hazırda toplanışda 18 futzalçı iştirak edir, onlardan 15-i səfər matçlarında çıxış edəcək. Bu görüşlər məşqçilər korpusu üçün komandanın əsasını müəyyənləşdirmək və rəsmi seçmə turnir üçün sifariş olunacaq oyunçuların siyahısını tərtib etmək baxımından vacibdir”, - deyə Kukseviç qeyd edib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tofiq Mikayılov: “Azərbaycan millisi istənilən rəqibə qalib gələ bilər”
16:59
Futzal

Tofiq Mikayılov: “Azərbaycan millisi istənilən rəqibə qalib gələ bilər”

O, yoxlama matçlarında üz-üzə gələcəkləri Gürcüstan və Qazaxıstan yığmaları ilə oyunlara da toxunub
Yevgeni Kukseviç: “Oyun planında üzərində işləməli olduğumuz məqamlar var”
10:49
Futzal

Yevgeni Kukseviç: “Oyun planında üzərində işləməli olduğumuz məqamlar var”

O bildirib ki, uşaqların əhval-ruhiyyəsi yaxşıdır
Futzal üzrə Azərbaycan millisi Qazaxıstanla yoxlama oyunlarına çıxacaq
10:14
Futzal

Futzal üzrə Azərbaycan millisi Qazaxıstanla yoxlama oyunlarına çıxacaq

Oyunlar aprelin 13-də və 15-də Aktau şəhərində baş tutacaq
Estoniyada türkdilli xalqlar arasında “Novruz Cup” beynəlxalq turniri təşkil edilib
23 Mart 19:19
Futzal

Estoniyada türkdilli xalqlar arasında “Novruz Cup” beynəlxalq turniri təşkil edilib - FOTO

Turnirdə Litva, Latviya, Finlandiya və Estoniyadan komandalar iştirak edib
Emin Kürdov: “Mövsümün əvvəlində itirilən xallar bu gün bizə baha başa gəlir”
23 Mart 17:41
Futzal

Emin Kürdov: “Mövsümün əvvəlində itirilən xallar bu gün bizə baha başa gəlir”

Qapıçı əsas rəqiblərindən olan “Neftçi” İK-nın gücləndiyini xüsusi vurğulayıb
Futzal millisinin toplanışı olacaq
22 Mart 11:35
Futzal

Futzal millisinin toplanışı olacaq

Hazırlıq prosesinə 18 oyunçu dəvət alıb

Ən çox oxunanlar

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi
21 Mart 19:20
Futbol

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi

İspan ulduz paylaşımı ilə həm romantik, həm də yumor dolu mesaj verdi
Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Mart 19:25
Cüdo

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal uğrunda həlledici görüşdə məğlubiyyətlə üzləşib
Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Mart 01:55
Futbol

Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda ardıcıl üçüncü oyunda qələbə qazana bilməyiblər
Ulduz futbolçuya ağır ittiham: 40 milyonluq dotasiya qalmaqalı
21 Mart 21:29
Futbol

Ulduz futbolçuya ağır ittiham: 40 milyonluq dotasiya qalmaqalı

Qalmaqalın mərkəzində həm dotasiya, həm də tamamlanmayan obyekt var