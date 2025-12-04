4 Dekabr 2025
AZ

“Araz-Naxçıvan” Portuqaliya klubu ilə cavab matçı üçün iştirak ərizəsini UEFA-ya göndərib

Futzal
Xəbərlər
4 Dekabr 2025 11:41
41
“Araz-Naxçıvan” Portuqaliya klubu ilə cavab matçı üçün iştirak ərizəsini UEFA-ya göndərib

“Araz-Naxçıvan” futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin “Benfika” (Portuqaliya) ilə cavab matçı üçün iştirak ərizəsini UEFA-ya göndərib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Futzal Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, baş məşqçi Yevgeni Kukseviç səfərə 2-si qapıçı olmaqla ümumilikdə 13 futzalçı aparıb.

Qapıçılar: 1. Emin Kürdov, 12. Rövşən Hüseynli

Oyunçular: 20. Ədalət Ələkbərov, 8. Ülvi Əliyev, 6. Mirzə Əmirov, 10. Jan Perruzo, 21. Filipinyo, 98. Karlos Bertuola, 49. Valero Covanni, 3. Qüdrət Qasımzadə, 29. Luicci Lonqo, 9. Alleks Rezende, 15. Aleksanderson Teyşeyra

Qeyd edək ki, görüş dekabrın 5-də Lissabondakı “Pavilhao Fidelidade”, saat 21:30-da başlayacaq. Oyunu Serbiyadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Araz-Naxçıvan”ın Portuqaliya klubu ilə cavab matçına təyinatlar açıqlanıb
3 Dekabr 15:16
Futzal

“Araz-Naxçıvan”ın Portuqaliya klubu ilə cavab matçına təyinatlar açıqlanıb

Görüş dekabrın 5-də Lissabondakı “Pavilhao Fidelidade”də, saat 21:30-da start götürəcək
“Araz-Naxçıvan” Çempionlar Liqasının ilk matçında darmadağınla uduzub - YENİLƏNİB
24 Noyabr 22:34
Futzal

“Araz-Naxçıvan” Çempionlar Liqasının ilk matçında darmadağınla uduzub - YENİLƏNİB

Görüş Bakı İdman Sarayında keçirilib
Futzal millimizin sabiq baş məşqçisi: “Şadam ki, “Araz-Naxçıvan” aid olduğu yerə - Çempionlar Liqasına geri dönüb”
24 Noyabr 15:55
Futzal

Futzal millimizin sabiq baş məşqçisi: “Şadam ki, “Araz-Naxçıvan” aid olduğu yerə - Çempionlar Liqasına geri dönüb”

O, Lissabon təmsilçisinin çətin rəqib olduğunu bildirib
AFFA-nın futzal üzrə rəsmisi UEFA Çempionlar Liqasına təyinat alıb
24 Noyabr 11:55
Futzal

AFFA-nın futzal üzrə rəsmisi UEFA Çempionlar Liqasına təyinat alıb

Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq
Yüksək Liqa: VII tur darmadağınlarla yadda qalıb
18 Noyabr 19:13
Futzal

Yüksək Liqa: VII tur darmadağınlarla yadda qalıb

“Neftçi” hazırda 19 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Bakı Ali Neft Məktəbində futzal çempionatı keçirilib - FOTO
18 Noyabr 11:20
Futzal

Bakı Ali Neft Məktəbində futzal çempionatı keçirilib - FOTO

İlk oyun “Göktürk” və “Şəhid Ruhin” arasında keçirilib və “Göktürk” 6:4 hesabı ilə qalib gəlib

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
3 Dekabr 11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
3 Dekabr 12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz