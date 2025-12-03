“Araz-Naxçıvan”ın Portuqaliya klubu ilə cavab matçına təyinatlar açıqlanıb

Futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində “Araz-Naxçıvan”ın “Benfika” (Portuqaliya) ilə cavab matçına təyinatlar açıqlanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, matçı serbiyalı hakimlər Petar Radoyçiç, Nikola Rabrenoviç və Yasmina Mikoska idarə edəcək.
Görüşün timekeeperi Srcan Mihayloviç (Serbiya), hakim-inspektoru Sven Eyxler (Almaniya), UEFA nümayəndəsi isə Tai Regel Pundik (Danimarka) olacaq.
Görüş dekabrın 5-də Lissabondakı “Pavilhao Fidelidade”də, saat 21:30-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, bu komandalar arasında Bakıda keçirilən ilk matçda Portuqaliya təmsilçisi 9:0 hesablı qələbə qazanıb.