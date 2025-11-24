24 Noyabr 2025
AZ

“Araz-Naxçıvan” Portuqaliya klubu ilə UEFA Çempionlar Liqası matçına itkilərlə çıxacaq

Futzal
Xəbərlər
24 Noyabr 2025 09:55
60
“Araz-Naxçıvan” Portuqaliya klubu ilə UEFA Çempionlar Liqası matçına itkilərlə çıxacaq

Bu gün “Araz-Naxçıvan” futzal komandası UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində “Benfika” ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, komanda qarşılaşmaya itkilərlə çıxacaq.

Azərbaycan Futzal Federasiyasının məlumatına görə, vərəqə cəzalısı olan Covanni Valero, Karlos Bertola və Aleksanderson Teyşeyra bu görüşdə iştirak etməyəcək. Onların əvəzinə Kənan Manafov, Fərid Abbasov və Hüseyn Abdulov iştirak ərizəsinə daxil edilib.

Baş məşqçi Yevgeni Kukseviç qarşılaşma üçün komandaya daxil edilən futzalçıların siyahısını açıqlayıb:

Qapıçılar: 1. Emin Kürdov, 12. Rövşən Hüseynli, 19. Hüseyn Ədbülov

Oyunçular: 15. Fərid Abbasov, 20. Ədalət Ələkbərov, 8. Ülvi Əliyev, 6. Mirzə Əmirov, 21. Filipinyo, 10. Jan Peruzzo, 3. Qüdrət Qasımzadə, 29. Luicci Lonqo, 49. Kənan Manafov, 7. Yaqo Enrike, 9. Alleks Rezende

“Araz-Naxçıvan” Portuqaliya təmsilçisini Bakı İdman Sarayında qəbul edəcək. Oyun saat 20:00-da start götürəcək.

Qeyd edək ki, komandalar arasında cavab oyunu dekabrın 5-də Portuqaliyada keçiriləcək. Cütün qalibi 1/4 finalda AEK (Yunanıstan) - Sportinq (Portuqaliya) duelinin qalibi ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Futzal millimizin sabiq baş məşqçisi: “Şadam ki, “Araz-Naxçıvan” aid olduğu yerə - Çempionlar Liqasına geri dönüb”
15:55
Futzal

Futzal millimizin sabiq baş məşqçisi: “Şadam ki, “Araz-Naxçıvan” aid olduğu yerə - Çempionlar Liqasına geri dönüb”

O, Lissabon təmsilçisinin çətin rəqib olduğunu bildirib
AFFA-nın futzal üzrə rəsmisi UEFA Çempionlar Liqasına təyinat alıb
11:55
Futzal

AFFA-nın futzal üzrə rəsmisi UEFA Çempionlar Liqasına təyinat alıb

Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq
Yüksək Liqa: VII tur darmadağınlarla yadda qalıb
18 Noyabr 19:13
Futzal

Yüksək Liqa: VII tur darmadağınlarla yadda qalıb

“Neftçi” hazırda 19 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Bakı Ali Neft Məktəbində futzal çempionatı keçirilib - FOTO
18 Noyabr 11:20
Futzal

Bakı Ali Neft Məktəbində futzal çempionatı keçirilib - FOTO

İlk oyun “Göktürk” və “Şəhid Ruhin” arasında keçirilib və “Göktürk” 6:4 hesabı ilə qalib gəlib
UEFA Çempionlar Liqası: “Araz-Naxçıvan” “Benfika” ilə qarşılaşacaq
17 Noyabr 12:04
Futzal

UEFA Çempionlar Liqası: “Araz-Naxçıvan” “Benfika” ilə qarşılaşacaq

Görüşün start fiti Bakı vaxtı ilə saat 21:30-da veriləcək
FIFA referisi: “Azərbaycanı Avropa çempionatında təmsil etmək mənim üçün şərəfdir”
14 Noyabr 17:21
Futzal

FIFA referisi: “Azərbaycanı Avropa çempionatında təmsil etmək mənim üçün şərəfdir”

O, bu təyinatı Azərbaycan hakimliyi adına böyük uğur hesab etdiyini deyib

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Noyabr 16:55
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura noyabrın 23-də yekun vurulacaq
Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO
13:10
Futbol

Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO

47 yaşlı mütəxəssis “Neftçi” haqqında danışmaq istəmədiyini bildirib
VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB
21 Noyabr 23:32
Digər

VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

Azərbaycan yarışda 20 növdə 174 idmançı ilə təmsil olub
Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib
22 Noyabr 03:04
Şahmat

Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib

Digər yarımfinalda FIDE komandası Çinlə qarşılaşacaq