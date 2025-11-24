AFFA-nın futzal üzrə rəsmisi UEFA Çempionlar Liqasına təyinat alıb

AFFA-nın futzal üzrə baş inzibatçısı Fərrux Hüseynzadə ilk beynəlxalq təyinatını alıb.
Bu barədə İdman.Biz-ə Azərbaycan Futzal Federasiyasından məlumat verilib.
Bildirilib ki, həmyerlimiz UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin ilk oyunları çərçivəsində bu gün Afinada keçiriləcək AEK (Yunanıstan) – Sportinq (Portuqaliya) matçının UEFA nümayəndəsi olacaq.
Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.
Qeyd edək ki, cütün qalibi 1/4 finalda “Araz-Naxçıvan” - “Benfika” görüşünün qalibi ilə üz-üzə gələcək.