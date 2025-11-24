24 Noyabr 2025
AZ

AFFA-nın futzal üzrə rəsmisi UEFA Çempionlar Liqasına təyinat alıb

Futzal
Xəbərlər
24 Noyabr 2025 11:55
59
AFFA-nın futzal üzrə rəsmisi UEFA Çempionlar Liqasına təyinat alıb

AFFA-nın futzal üzrə baş inzibatçısı Fərrux Hüseynzadə ilk beynəlxalq təyinatını alıb.

Bu barədə İdman.Biz-ə Azərbaycan Futzal Federasiyasından məlumat verilib.

Bildirilib ki, həmyerlimiz UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin ilk oyunları çərçivəsində bu gün Afinada keçiriləcək AEK (Yunanıstan) – Sportinq (Portuqaliya) matçının UEFA nümayəndəsi olacaq.

Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

Qeyd edək ki, cütün qalibi 1/4 finalda “Araz-Naxçıvan” - “Benfika” görüşünün qalibi ilə üz-üzə gələcək.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Futzal millimizin sabiq baş məşqçisi: “Şadam ki, “Araz-Naxçıvan” aid olduğu yerə - Çempionlar Liqasına geri dönüb”
15:55
Futzal

Futzal millimizin sabiq baş məşqçisi: “Şadam ki, “Araz-Naxçıvan” aid olduğu yerə - Çempionlar Liqasına geri dönüb”

O, Lissabon təmsilçisinin çətin rəqib olduğunu bildirib
“Araz-Naxçıvan” Portuqaliya klubu ilə UEFA Çempionlar Liqası matçına itkilərlə çıxacaq
09:55
Futzal

“Araz-Naxçıvan” Portuqaliya klubu ilə UEFA Çempionlar Liqası matçına itkilərlə çıxacaq

Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında, saat 20:00-da start götürəcək
Yüksək Liqa: VII tur darmadağınlarla yadda qalıb
18 Noyabr 19:13
Futzal

Yüksək Liqa: VII tur darmadağınlarla yadda qalıb

“Neftçi” hazırda 19 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Bakı Ali Neft Məktəbində futzal çempionatı keçirilib - FOTO
18 Noyabr 11:20
Futzal

Bakı Ali Neft Məktəbində futzal çempionatı keçirilib - FOTO

İlk oyun “Göktürk” və “Şəhid Ruhin” arasında keçirilib və “Göktürk” 6:4 hesabı ilə qalib gəlib
UEFA Çempionlar Liqası: “Araz-Naxçıvan” “Benfika” ilə qarşılaşacaq
17 Noyabr 12:04
Futzal

UEFA Çempionlar Liqası: “Araz-Naxçıvan” “Benfika” ilə qarşılaşacaq

Görüşün start fiti Bakı vaxtı ilə saat 21:30-da veriləcək
FIFA referisi: “Azərbaycanı Avropa çempionatında təmsil etmək mənim üçün şərəfdir”
14 Noyabr 17:21
Futzal

FIFA referisi: “Azərbaycanı Avropa çempionatında təmsil etmək mənim üçün şərəfdir”

O, bu təyinatı Azərbaycan hakimliyi adına böyük uğur hesab etdiyini deyib

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Noyabr 16:55
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura noyabrın 23-də yekun vurulacaq
Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO
13:10
Futbol

Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO

47 yaşlı mütəxəssis “Neftçi” haqqında danışmaq istəmədiyini bildirib
VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB
21 Noyabr 23:32
Digər

VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

Azərbaycan yarışda 20 növdə 174 idmançı ilə təmsil olub
Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib
22 Noyabr 03:04
Şahmat

Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib

Digər yarımfinalda FIDE komandası Çinlə qarşılaşacaq