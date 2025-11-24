24 Noyabr 2025
Futzal millimizin sabiq baş məşqçisi: “Şadam ki, “Araz-Naxçıvan” aid olduğu yerə - Çempionlar Liqasına geri dönüb”

Futzal
Xəbərlər
24 Noyabr 2025 15:55
Futzal millimizin sabiq baş məşqçisi: “Şadam ki, “Araz-Naxçıvan” aid olduğu yerə - Çempionlar Liqasına geri dönüb”

“Araz-Naxçıvan”ın bu mövsüm Çempionlar Liqasındakı oyunlarını izləmişəm. Şadam ki, komanda aid olduğu yerə geri dönüb. Çünki onların Azərbaycan futzalında böyük tarixi var”.

Bu sözləri futzal üzrə Azərbaycan millisinin və “Araz-Naxçıvan” komandasının braziliyalı keçmiş baş məşqçisi Joze Alesio Naxçıvan təmsilçisinin UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində Portuqaliyanın “Benfika” klubuna qarşı keçirəcəyi oyunla bağlı danışarkən deyib.

O, Lissabon təmsilçisinin çətin rəqib olduğunu bildirib: “Komanda uzun illər çempionatda dominantlıq edən “Sportinq”i taxtdan salaraq ötən mövsüm Portuqaliya liqasının qızıl medallarını qazandı. Bu kollektivin baş məşqçisi mənim dostum və keçmiş komanda yoldaşımdır. Hazırda Lissabon təmsilçisi əla formadadır. Komanda təxminən iki ildir ki eyni fəlsəfə ilə irəliləyir. “Benfika” yaxşı texniki keyfiyyətə, fiziki gücə, intensivliyə və hərəkətliliyə malik kollektivdir. Bu amillər istənilən rəqibin işini çətinləşdirir. “Araz-Naxçıvan” ilk matçda uğurlu nəticə istəyirsə, yaxşı oyun göstərməlidir”, - deyə o, AZƏRTAC-a açıqlamasında deyib.

Braziliyalı mütəxəssis Portuqaliya futzalının inkişaf etdiyini vurğulayıb: “Portuqaliyanın futzal ölkələri hesab olunan Braziliya və İspaniyanı geridə qoyaraq, dünya, Avropa çempionu olması təsadüfi deyil. Portuqaliya futzalı illər ərzində əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf edib”.

Qeyd edək ki, Bakı İdman Sarayında keçiriləcək “Araz-Naxçıvan” - “Benfika” görüşü saat 20:00-da başlayacaq. Komandalar arasında cavab oyunu dekabrın 5-də reallaşacaq. Bu cütün qalibi 1/4 finalda AEK (Yunanıstan) – “Sportinq” (Portuqaliya) duelinin güclüsü ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz

Məqalədə:

