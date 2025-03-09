"Yuve" son altı görüşdən 5-də heç-heçə oynadığı "Atalanta"ya qarşı

İtaliya A Seriyasında 28-ci tur oyunları keçirilir.

İdman.biz xəbər verir ki, bu gün dörd qarşılaşma olacaq.

İlk "onluq"da qərarlaşan komandalardan "Napoli" və "Fiorentina", həmçinin "Yuventus" və "Atalanta"nın qarşılaşmaları daha çox maraq doğurur. "Yuve"nin A Seriyasında bu rəqiblə son altı görüşünün 5-i heç-heçə başa çatıb.

İtaliya

A Seriyası, 28-ci tur

9 mart

15:30 "Verona" – "Bolonya"

18:00 "Napoli" – "Fiorentina"

21:00 "Empoli" – "Roma"

23:45 "Yuventus" - "Atalanta"

O Q H M T X 1 İnter 28 18 7 3 63-27 61 2 Napoli 27 17 6 4 43-22 57 3 Atalanta 27 16 7 4 59-26 55 4 Yuventus 27 13 13 1 45-21 52 5 Latsio 27 15 5 7 49-35 50 6 Bolonya 27 12 11 4 42-33 47 7 Fiorentina 27 13 6 8 42-28 45 8 Milan 28 12 8 8 42-32 44 9 Roma 27 12 7 8 42-30 43 10 Udineze 27 11 6 10 34-37 39 11 Torino 28 8 11 9 33-34 35 12 Cenoa 28 7 11 10 26-36 32 13 Komo 28 7 8 13 34-44 29 14 Kalyari 28 6 8 14 28-43 26 15 Verona 27 8 2 17 27-56 26 16 Leççe 28 6 7 15 20-46 25 17 Parma 28 5 9 14 34-48 24 18 Empoli 27 4 10 13 23-44 22 19 Venesiya 28 3 10 15 23-42 19 20 Montsa 28 2 8 18 23-48 14

İdman.biz