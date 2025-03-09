"Yuve" son altı görüşdən 5-də heç-heçə oynadığı "Atalanta"ya qarşı

İtaliya A Seriyasında 28-ci tur oyunları keçirilir.
İdman.biz xəbər verir ki, bu gün dörd qarşılaşma olacaq.
İlk "onluq"da qərarlaşan komandalardan "Napoli" və "Fiorentina", həmçinin "Yuventus" və "Atalanta"nın qarşılaşmaları daha çox maraq doğurur. "Yuve"nin A Seriyasında bu rəqiblə son altı görüşünün 5-i heç-heçə başa çatıb.
İtaliya
A Seriyası, 28-ci tur
9 mart
15:30 "Verona" – "Bolonya"
18:00 "Napoli" – "Fiorentina"
21:00 "Empoli" – "Roma"
23:45 "Yuventus" - "Atalanta"
|
O
|
Q
|
H
|
M
|
T
|
X
|
1
|
İnter
|
28
|
18
|
7
|
3
|
63-27
|
61
|
2
|
Napoli
|
27
|
17
|
6
|
4
|
43-22
|
57
|
3
|
Atalanta
|
27
|
16
|
7
|
4
|
59-26
|
55
|
4
|
Yuventus
|
27
|
13
|
13
|
1
|
45-21
|
52
|
5
|
Latsio
|
27
|
15
|
5
|
7
|
49-35
|
50
|
6
|
Bolonya
|
27
|
12
|
11
|
4
|
42-33
|
47
|
7
|
Fiorentina
|
27
|
13
|
6
|
8
|
42-28
|
45
|
8
|
Milan
|
28
|
12
|
8
|
8
|
42-32
|
44
|
9
|
Roma
|
27
|
12
|
7
|
8
|
42-30
|
43
|
10
|
Udineze
|
27
|
11
|
6
|
10
|
34-37
|
39
|
11
|
Torino
|
28
|
8
|
11
|
9
|
33-34
|
35
|
12
|
Cenoa
|
28
|
7
|
11
|
10
|
26-36
|
32
|
13
|
Komo
|
28
|
7
|
8
|
13
|
34-44
|
29
|
14
|
Kalyari
|
28
|
6
|
8
|
14
|
28-43
|
26
|
15
|
Verona
|
27
|
8
|
2
|
17
|
27-56
|
26
|
16
|
Leççe
|
28
|
6
|
7
|
15
|
20-46
|
25
|
17
|
Parma
|
28
|
5
|
9
|
14
|
34-48
|
24
|
18
|
Empoli
|
27
|
4
|
10
|
13
|
23-44
|
22
|
19
|
Venesiya
|
28
|
3
|
10
|
15
|
23-42
|
19
|
20
|
Montsa
|
28
|
2
|
8
|
18
|
23-48
|
14
İdman.biz