9 Mart 2025
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"Yuve" son altı görüşdən 5-də heç-heçə oynadığı "Atalanta"ya qarşı

Futbol
Xəbərlər
9 Mart 2025 16:13
23
"Yuve" son altı görüşdən 5-də heç-heçə oynadığı "Atalanta"ya qarşı

İtaliya A Seriyasında 28-ci tur oyunları keçirilir.

İdman.biz xəbər verir ki, bu gün dörd qarşılaşma olacaq.

İlk "onluq"da qərarlaşan komandalardan "Napoli" və "Fiorentina", həmçinin "Yuventus" və "Atalanta"nın qarşılaşmaları daha çox maraq doğurur. "Yuve"nin A Seriyasında bu rəqiblə son altı görüşünün 5-i heç-heçə başa çatıb.

İtaliya
A Seriyası, 28-ci tur
9 mart
15:30 "Verona" – "Bolonya"
18:00 "Napoli" – "Fiorentina"
21:00 "Empoli" – "Roma"
23:45 "Yuventus" - "Atalanta"

O

Q

H

M

T

X

1

İnter

28

18

7

3

63-27

61

2

Napoli

27

17

6

4

43-22

57

3

Atalanta

27

16

7

4

59-26

55

4

Yuventus

27

13

13

1

45-21

52

5

Latsio

27

15

5

7

49-35

50

6

Bolonya

27

12

11

4

42-33

47

7

Fiorentina

27

13

6

8

42-28

45

8

Milan

28

12

8

8

42-32

44

9

Roma

27

12

7

8

42-30

43

10

Udineze

27

11

6

10

34-37

39

11

Torino

28

8

11

9

33-34

35

12

Cenoa

28

7

11

10

26-36

32

13

Komo

28

7

8

13

34-44

29

14

Kalyari

28

6

8

14

28-43

26

15

Verona

27

8

2

17

27-56

26

16

Leççe

28

6

7

15

20-46

25

17

Parma

28

5

9

14

34-48

24

18

Empoli

27

4

10

13

23-44

22

19

Venesiya

28

3

10

15

23-42

19

20

Montsa

28

2

8

18

23-48

14

İdman.biz

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