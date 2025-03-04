Belarus yığması Bakı səfəri üçün ilkin heyəti açıqlayıb

Azərbaycan millisinin rəqibi Belarus yığmasının ilkin heyəti açıqlanıb.

İdman.biz xəbər verir ki, martda keçiriləcək matçlara 31 futbolçu çağırılıb.

Baş məşqçi Karlos Alos bu oyunçulara Tacikistan və Azərbaycanla görüşlərdə güvənəcək.

Qapıçılar: Pavel Pavlyuçenko (“Vitebsk”), Fyodor Lapouxov (MOİK, Bolqarıstan), Yevgeni Abramoviç, Mixail Kozakeviç (hər ikisi “Torpedo-BelAZ”), Maksim Belov (“Neman”);

Müdafiəçilər: Aleksandr Martınoviç (“Kayrat”, Qazaxıstan), Sergey Politeviç (“Torpedo-BelAZ”), Kirill Peçenin (“Krılya Sovetov”, Rusiya), Yuri Kovalyov (“Baltika”, Rusiya), Zaxar Volkov (“Arsenal”, Rusiya), Sergey Karpoviç (“Novbahor”, Özbəkistan), Pavel Zabelin (“Sokol”, Rusiya), Vadim Piqas (“Dinamo-Minsk”), Dmitri Prişepa (“Rotor”, Rusiya), Nikita Stepanov (“Dinamo-Brest”);

Yarımmüdafiəçilər: Maks Ebonq (“Astana”, Qazaxıstan), Yevgeni Yablonski ("Asteras”, Yunanıstan), Vitali Lisakoviç (“Baltika”, Rusiya), Valeri Qromıko (“Kayrat”, Qazaxıstan), Valeri Boçarov (“Ufa”, Rusiya), Artyom Kontsevoy (“Rodina”, Rusiya), Pavel Sedko (“Torpedo-BelAZ”), Maksim Kireyev (“Lyers”, Belçika), Nikita Demçenko, Yevgeni Malaşeviç (hər ikisi “Dinamo-Minsk”), Artyom Şumanski (MOİK, Rusiya), Kirill Zinoviç (“Dinamo” Mh, Rusiya);

Hücumçular: Vladimir Morozov (“Pasuş de Ferreyra”, Portuqaliya), Yevgeni Şiyavka (“Korona”, Polşa), German Barkovski (“Puşa”, Polşa), Trofim Melniçenko (“Porto-B”, Portuqaliya).

Qeyd edək ki, Azərbaycan – Belarus oyunu martın 25-də Bakıda keçiriləcək. Bundan 5 gün əvvəl isə onların rəqibi Tacikistan olacaq.

İdman.biz