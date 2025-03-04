4 Mart 2025
AZ

Belarus yığması Bakı səfəri üçün ilkin heyəti açıqlayıb

Futbol
Xəbərlər
4 Mart 2025 17:40
35
Belarus yığması Bakı səfəri üçün ilkin heyəti açıqlayıb

Azərbaycan millisinin rəqibi Belarus yığmasının ilkin heyəti açıqlanıb.

İdman.biz xəbər verir ki, martda keçiriləcək matçlara 31 futbolçu çağırılıb.

Baş məşqçi Karlos Alos bu oyunçulara Tacikistan və Azərbaycanla görüşlərdə güvənəcək.

Qapıçılar: Pavel Pavlyuçenko (“Vitebsk”), Fyodor Lapouxov (MOİK, Bolqarıstan), Yevgeni Abramoviç, Mixail Kozakeviç (hər ikisi “Torpedo-BelAZ”), Maksim Belov (“Neman”);

Müdafiəçilər: Aleksandr Martınoviç (“Kayrat”, Qazaxıstan), Sergey Politeviç (“Torpedo-BelAZ”), Kirill Peçenin (“Krılya Sovetov”, Rusiya), Yuri Kovalyov (“Baltika”, Rusiya), Zaxar Volkov (“Arsenal”, Rusiya), Sergey Karpoviç (“Novbahor”, Özbəkistan), Pavel Zabelin (“Sokol”, Rusiya), Vadim Piqas (“Dinamo-Minsk”), Dmitri Prişepa (“Rotor”, Rusiya), Nikita Stepanov (“Dinamo-Brest”);

Yarımmüdafiəçilər: Maks Ebonq (“Astana”, Qazaxıstan), Yevgeni Yablonski ("Asteras”, Yunanıstan), Vitali Lisakoviç (“Baltika”, Rusiya), Valeri Qromıko (“Kayrat”, Qazaxıstan), Valeri Boçarov (“Ufa”, Rusiya), Artyom Kontsevoy (“Rodina”, Rusiya), Pavel Sedko (“Torpedo-BelAZ”), Maksim Kireyev (“Lyers”, Belçika), Nikita Demçenko, Yevgeni Malaşeviç (hər ikisi “Dinamo-Minsk”), Artyom Şumanski (MOİK, Rusiya), Kirill Zinoviç (“Dinamo” Mh, Rusiya);

Hücumçular: Vladimir Morozov (“Pasuş de Ferreyra”, Portuqaliya), Yevgeni Şiyavka (“Korona”, Polşa), German Barkovski (“Puşa”, Polşa), Trofim Melniçenko (“Porto-B”, Portuqaliya).

Qeyd edək ki, Azərbaycan – Belarus oyunu martın 25-də Bakıda keçiriləcək. Bundan 5 gün əvvəl isə onların rəqibi Tacikistan olacaq.

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Zirə” Tovuzda öndə - CANLI
18:34
Futbol

“Zirə” Tovuzda öndə - CANLI

Misli Premyer Liqasında XXV tur davam edir
“Sabah”ın baş məşqçisinə Rusiyadan dəvət
18:03
Futbol

“Sabah”ın baş məşqçisinə Rusiyadan dəvət

Rusiyanın MOİK klubu UEFA kubokunu qazanmasının 20 illiyinə həsr olunan yoldaşlıq oyunu keçirəcək
Roderik Miller: “Tezliklə “Turan Tovuz”a kömək olacağıma inanıram”
17:05
Futbol

Roderik Miller: “Tezliklə “Turan Tovuz”a kömək olacağıma inanıram”

Səhhətindəki son durum barədə danışan Miller bildirib ki, bərpa prosesi çox yaxşı keçir
Region Liqasının püşkü atılıb
16:59
Futbol

Region Liqasının püşkü atılıb

54 komandanın mübarizə aparacağı yarışda ilk oyunlar martın 8-9-da keçiriləcək
Toral Bayramov həyat yoldaşına avtomobil hədiyyə edib - FOTO - VİDEO
16:17
Futbol

Toral Bayramov həyat yoldaşına avtomobil hədiyyə edib - FOTO - VİDEO

"Land Rover" markalı avtomobilinin fotolarını paylaşan Bayramova “İstəyən hər kəsə qismət olsun” şərhini yazıb
"Şamaxı"nın kapitanı: "Məqsədimiz Premyer Liqada qalmaqdır" - MÜSAHİBƏ
15:40
Futbol

"Şamaxı"nın kapitanı: "Məqsədimiz Premyer Liqada qalmaqdır" - MÜSAHİBƏ

Rafael Məhərrəmli komandasının durumunu dəyərləndirib

Ən çox oxunanlar

14 yaşından zirvələrdə: Yeddi illik əlçatmazlığa son - ARAŞDIRMA
3 Mart 15:43
Şahmat

14 yaşından zirvələrdə: Yeddi illik əlçatmazlığa son - ARAŞDIRMA

Uzun illər siyahıda ən yaxşı təmsilçimiz adını özündə saxlayan Günay bu dəfə ikinci yerlə kifayətlənib
"Qalatasaray" üç qolla 1, "Fənərbaxça" isə 3 xal qazanıb
2 Mart 23:59
Futbol

"Qalatasaray" üç qolla 1, "Fənərbaxça" isə 3 xal qazanıb

Türkiyə Super Liqasında 26-cı turun oyunları keçirilib
"Milan" 90+8-ci dəqiqədə penaltidən buraxdığı qol üzündən uduzub - VİDEO
3 Mart 01:50
Futbol

"Milan" 90+8-ci dəqiqədə penaltidən buraxdığı qol üzündən uduzub - VİDEO

İtaliya A Seriyasında 27-ci turun oyunları keçirilib
"Şamaxı"dan vacib qələbə, çempiondan Sumqayıtda "asan gəzinti" - CANLI
3 Mart 21:23
Futbol

"Şamaxı"dan vacib qələbə, çempiondan Sumqayıtda "asan gəzinti" - CANLI

Bu gün Misli Premyer Liqasında XXV tura start verilib