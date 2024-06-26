İspaniya millisi Paris-2024-ə “Real”dan heç kimi aparmır - HEYƏT

Futbol üzrə İspaniya millisinin Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunları üçün heyəti açıqlanıb.
İdman.biz xəbər verir ki, baş məşqçi Santi Deniya 22 futbolçuya dəvət göndərib.
O, komandasında “Real”dan heç bir futbolçuya ehtiyac duymayıb.
Qapıçılar: Arnau Tenas (PSJ, Fransa), Xoan Qarsia (“Espanyol”), Alexandro İturbe (“Atletiko”);
Müdafiəçilər: Xuanlu Sançes (“Sevilya”), Mark Pubil (“Almeriya”), Erik Qarsiya, Pau Kubarsi (hər ikisi “Barselona”), Xoan Paçeko (“Real Sosyedad”), Moskera (“Valensiya”), Migel Qutierres (“Jirona”), Miranda (“Betis”);
Yarımmüdafiəçilər: Aymar Oros (“Osasuna”), Benyat Turrentes (“Real Sosyedad”), Alexandro Baena (“Vilyarreal”), “Bernabe (“Parma”), Pablo Barrios (“Atletiko”);
Hücumçular: Fermin Lopes (“Barselona”), Serxio Qomes (“Mançester Siti”), Abel Ruis (“Braqa”), Samu Omodion (“Atletiko”), Кameyo (“Rayo Valekano”), Dieqo Lopez (“Valensiya”).
Qeyd edək ki, Paris-2024 iyulun 26-da start götürəcək və avqustun 11-də yekunlaşacaq.
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