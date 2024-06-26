26 İyun 2024
AZ

İspaniya millisi Paris-2024-ə “Real”dan heç kimi aparmır - HEYƏT

Futbol
Xəbərlər
26 İyun 2024 17:06
160
İspaniya millisi Paris-2024-ə “Real”dan heç kimi aparmır - HEYƏT

Futbol üzrə İspaniya millisinin Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunları üçün heyəti açıqlanıb.

İdman.biz xəbər verir ki, baş məşqçi Santi Deniya 22 futbolçuya dəvət göndərib.

O, komandasında “Real”dan heç bir futbolçuya ehtiyac duymayıb.

Qapıçılar: Arnau Tenas (PSJ, Fransa), Xoan Qarsia (“Espanyol”), Alexandro İturbe (“Atletiko”);

Müdafiəçilər: Xuanlu Sançes (“Sevilya”), Mark Pubil (“Almeriya”), Erik Qarsiya, Pau Kubarsi (hər ikisi “Barselona”), Xoan Paçeko (“Real Sosyedad”), Moskera (“Valensiya”), Migel Qutierres (“Jirona”), Miranda (“Betis”);

Yarımmüdafiəçilər: Aymar Oros (“Osasuna”), Benyat Turrentes (“Real Sosyedad”), Alexandro Baena (“Vilyarreal”), “Bernabe (“Parma”), Pablo Barrios (“Atletiko”);

Hücumçular: Fermin Lopes (“Barselona”), Serxio Qomes (“Mançester Siti”), Abel Ruis (“Braqa”), Samu Omodion (“Atletiko”), Кameyo (“Rayo Valekano”), Dieqo Lopez (“Valensiya”).

Qeyd edək ki, Paris-2024 iyulun 26-da start götürəcək və avqustun 11-də yekunlaşacaq.

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Foden İngiltərə yığmasını tərk edib
18:52
Avro 2024

Foden İngiltərə yığmasını tərk edib

Onun ailə məsələləri ilə bağlı komandanı tərk etdiyi bildirilib
"Çelsi" növbəti rekord transferini həyata keçirə bilər
18:27
Futbol

"Çelsi" növbəti rekord transferini həyata keçirə bilər

"Çelsi" isveçli hücumçu Aleksander İsakla maraqlanır
60 milyonluq transfer
17:56
Futbol

60 milyonluq transfer

22 yaşlı vinger tibbi müayinədən keçdikdən sonra müqavilə imzalayacaq
Xumar Qədimova: "Türkiyə ilə oyunda Gürcüstanı dəstəkləyirdim"
17:32
Avro 2024

Xumar Qədimova: "Türkiyə ilə oyunda Gürcüstanı dəstəkləyirdim"

"Almaniyanın çempion olmasını çox istəyərdim"
“Sabah” topu bayquşla əvəzləyib
17:12
Futbol

“Sabah” topu bayquşla əvəzləyib

Komanda loqosunu yeniləyib
“Qəbələ”də yeni qapıçı
17:01
Futbol

“Qəbələ”də yeni qapıçı

Klubun futbol akademiyasının yetirməsi Müşfiq Nadirov “qırmızı-qaralar”ın formasını geyinəcək

Ən çox oxunanlar

Fabio Luis Ramim: “Azərbaycan millisində problem məşqçidə deyil, futbolçulardadır”
24 İyun 19:19
Futbol

Fabio Luis Ramim: “Azərbaycan millisində problem məşqçidə deyil, futbolçulardadır”

"Güclü liqalarda top qovan oyunçularımız yoxdur"
Müğənni Talıb Tale toyundan sonra qaydasız döyüşə çıxıb - yalnız İdman.Biz TV-də - VİDEO
25 İyun 10:12
Digər

Müğənni Talıb Tale toyundan sonra qaydasız döyüşə çıxıb - yalnız İdman.Biz TV-də - VİDEO

İdman.Biz TV-nin “Ulduzlu İdman” proqramının növbəti qonağı bu yaxınlarda ailə həyatı quran və bu əlamətdar hadisədən sonra ilk dəfə döyüşçü kimi görünən məşhur ifaçı Talıb Tale olub
"Turan Tovuz"un Berdıyevin qarşısına qoyduğu hədəflər açıqlanıb
23 İyun 20:08
Azərbaycan futbolu

"Turan Tovuz"un Berdıyevin qarşısına qoyduğu hədəflər açıqlanıb

“Kurban Berdıyevin qarşısında Avropa kuboklarına çıxmaq vəzifəsi qoyulub”
AVRO-2024: Almaniya 1 xalı xilas edib, Macarıstan 90+10-cu dəqiqədə qələbə qazanıb - VİDEO
24 İyun 00:57
Avro 2024

AVRO-2024: Almaniya 1 xalı xilas edib, Macarıstan 90+10-cu dəqiqədə qələbə qazanıb - VİDEO

III turun ilk günündə A qrupunda mübarizəyə yekun vurulub