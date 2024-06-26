İspaniya millisi Paris-2024-ə “Real”dan heç kimi aparmır - HEYƏT

Müğənni Talıb Tale toyundan sonra qaydasız döyüşə çıxıb - yalnız İdman.Biz TV-də - VİDEO

İdman.Biz TV-nin “Ulduzlu İdman” proqramının növbəti qonağı bu yaxınlarda ailə həyatı quran və bu əlamətdar hadisədən sonra ilk dəfə döyüşçü kimi görünən məşhur ifaçı Talıb Tale olub