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Azərbaycanın “Birləşmiş Futbol” komandası finaldadır - FOTO

Futbol
Xəbərlər
10 İyul 2026 15:21
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Azərbaycanın “Birləşmiş Futbol” komandası finaldadır - FOTO

Azərbaycan Respublikası Xüsusi Olimpiya Komitəsinin qadınlardan ibarət “Birləşmiş Futbol” komandası Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilən “Xüsusi Olimpiya Birləşmiş Futbol Dünya Kuboku 2026” turnirinin finalına vəsiqə qazanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Xüsusi Olimpiya Komitəsi məlumat yayıb.

Milli komanda yarımfinalda Fildişi Sahili yığmasını 6:0 hesabı ilə məğlub edib.

Digər yarımfinal qarşılaşmasında ABŞ millisi Honq Konq yığmasına 5:0 hesabı ilə qalib gəlib. Beləliklə, Azərbaycan komandası həlledici görüşdə ABŞ kollektivi ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
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