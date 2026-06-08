İnfantino oyunda huşunu itirən futbolçu ilə bağlı açıqlama verib

FIFA-nın prezidenti Canni İnfantino Danimarka millisinin yarımmüdafiəçisi Kristian Eriksenin Ukrayna yığması ilə yoldaşlıq oyununda huşunu itirməsinə münasibət bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, İnfantino sosial şəbəkələrdə yayımlanan videomüraciətində futbolçunun vəziyyətinin sabitləşməsindən məmnunluğunu ifadə edib.
“Kristian Eriksenin huşunun özündə olduğunu və lazımi tibbi yardım aldığını eşitdiyim üçün şadam. Ona tezliklə sağalmağı arzulayıram. Həmçinin ailəsinə və Danimarka millisinin bütün üzvlərinə ən xoş arzularımı çatdırıram. Tibbi heyətin və matç rəsmilərinin operativ və peşəkar fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək istəyirəm”, - deyə İnfantino bildirib.
Qeyd edək ki, Danimarka millisinin nümayəndələri Eriksenin özünə gəldiyini və mövcud şərait nəzərə alınmaqla özünü yaxşı hiss etdiyini açıqlayıblar.
Xatırladaq ki, Kristian Eriksen 2021-ci ilin iyununda keçirilən Avropa çempionatında da meydanda huşunu itirmişdi. Danimarka – Finlandiya oyununda futbolçunun ürəyi dayanmış, həkimlərin müdaxiləsi sayəsində onun həyatı xilas edilmişdi.