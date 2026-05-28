28 May 2026
AZ

Lukakudan “Fənərbağça”nın keçmiş baş məşqçisi haqda sərt sözlər

Futbol
Xəbərlər
28 May 2026 10:19
155
Lukakudan “Fənərbağça”nın keçmiş baş məşqçisi haqda sərt sözlər

İtaliyanın “Napoli” futbol komandasının hücumçusu Romelu Lukaku Belçika millisinin sabiq baş məşqçisi, bu yaxınlardan Türkiyənin “Fənərbağça” klubundan uzaqlaşdırılan Domeniko Tedeskonu tənqid edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 2026-cı il Dünya Çempionatı ərəfəsində danışan forvard EURO-2024 zamanı komandada ciddi narazılıq olduğunu bildirib. Lukaku futbolçuların Tedeskonun oyun planına güvənmədiklərini deyib.

“Oyunçu kimi bəzi şeyləri meydanda dərhal anlayırsan. Planın işləməyəcəyini hiss edirdik. Bunu Kevin de Brüynedən də soruşa bilərsiniz. Bir çox gənc futbolçu da eyni fikirdə idi, amma heyətdəki yerini itirmək qorxusuna görə bunu dilə gətirə bilmirdi. Bu durum komandada ciddi məyusluq yaratdı. Ondan razı deyildik”, - Lukaku bildirib.

Belçikalı hücumçu Roberto Martinezdən sonra milli komandanın başına Tyerri Anrinin gətirilməsini istədiklərini də açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, futbolçular sabiq fransalı hücumçunun komandanı daha yaxşı tanıdığını düşünürdülər.

Lukaku Belçika millisinin yeni baş məşqçisi Rudi Qarsiya haqqında isə daha müsbət danışıb. O bildirib ki, fransalı mütəxəssis futbolçuların fikirlərini dinləyir, amma yekun qərarı özü verir. Hücumçunun fikrincə, bu yanaşma komanda daxilində yaxşı qarşılanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Deko “Barselona”da transfer masası qurdu
10:59
Futbol

Deko “Barselona”da transfer masası qurdu

Kataloniya klubunun idman direktoru Dani Olmonun agentləri ilə görüşdə Xulian Alvares variantını da müzakirə edib
“Şəfa” FK-dan ayrılan baş məşqçi: “Premyer Liqada işləmək əsas hədəfimdir”
10:39
Azərbaycan futbolu

“Şəfa” FK-dan ayrılan baş məşqçi: “Premyer Liqada işləmək əsas hədəfimdir”

O, köməkçi kimi çalışmaq istəmədiyini bildirib
“Neftçi”nin hücumçusu: “Bakıda olmaqdan məmnunam”
09:59
Azərbaycan futbolu

“Neftçi”nin hücumçusu: “Bakıda olmaqdan məmnunam”

Fransız hücumçu avrokuboklarda uğurlu çıxışa inandığını bildirib
Peres seçkilərin səbəbini açıqladı
09:40
Futbol

Peres seçkilərin səbəbini açıqladı

“Real Madrid” prezidenti kluba qarşı kampaniya aparıldığını iddia edib
Premyer Liqaya vəsiqə uğrunda “Qəbələ” bu gün “Mingəçevir”lə üz-üzə gələcək
09:31
Azərbaycan futbolu

Premyer Liqaya vəsiqə uğrunda “Qəbələ” bu gün “Mingəçevir”lə üz-üzə gələcək

Oyun saat 18:30-da başlayacaq
Maduekedən “Arsenal”a transfer işarəsi
09:20
Futbol

Maduekedən “Arsenal”a transfer işarəsi

Morqan Rocersin London klubuna keçidi sosial şəbəkədə gündəm yaradıb

Ən çox oxunanlar

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB
27 May 22:30
Futbol

Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB

Kataloniya klubu ingilis futbolçunu 70 milyona transfer etdi
"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB
27 May 18:03
Azərbaycan futbolu

"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Xaçmaz təmsilçisi pley-off oyununda "Qaradağ Lökbatan"a qalib gəldi
“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı
25 May 21:10
Futbol

“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı - YENİLƏNİB

Bölgə klubu Kərim Rossi ilə də ayrılıb