26 May 2026
AZ

AFFA-dan “Qarabağ” və “Neftçi”yə ağır cəza

Futbol
Xəbərlər
26 May 2026 14:34
174
AFFA-dan “Qarabağ” və “Neftçi”yə ağır cəza

Futbol üzrə AFFA İntizam Komitəsi Misli Premyer Liqası, birinci liqa, Əvəzedicilər liqası və Gənclər Liqasında baş verən intizam pozuntuları ilə bağlı cəzaları açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, qərarlara əsasən, Premyer Liqanın 33-cü turunda keçirilən “Sumqayıt” - “Qarabağ” matçından sonra meydançaya kənar şəxslərin daxil olması səbəbindən “Sumqayıt” 2500 manat cərimələnib.

Eyni oyunda “Qarabağ” azarkeşlərinin pirotexniki vasitədən istifadə etməsi Ağdam təmsilçisinə daha ağır cəza ilə nəticələnib. Klub bu pozuntuya görə 8000 manat cərimə olunub.

“Kəpəz” - “Neftçi” oyununda isə meydan sahiblərinin dörd futbolçusunun sarı vərəqə alması Gəncə klubuna 700 manatlıq cərimə gətirib. Qarşılaşmanın 65-ci dəqiqəsində “Neftçi” futbol komandasının oyunçusu İfenayi Metyu ciddi qayda pozuntusuna görə birbaşa qırmızı vərəqə alıb. O, bir oyunu şərti olmaqla iki oyunluq diskvalifikasiya edilib, “Neftçi” isə 1000 manat cərimələnib.

Birinci Liqada MOİK dörd futbolçusunun sarı vərəqə almasına görə 210 manat, “Şəfa” beş futbolçusunun sarı vərəqə almasına görə 210 manat, “Səbail” isə “Mingəçevir”lə oyunda dörd futbolçusunun sarı vərəqə almasına görə 210 manat cərimələnib.

“Mingəçevir” - “Səbail” oyununda qonaq komanda əlavə cəzalarla da üzləşib. Fəxri Məmmədlinin təcavüzkar davranışa görə qırmızı vərəqə alması “Səbail”ə 900 manatlıq cərimə gətirib. Lətif Rzayevin ikinci sarıdan qırmızı vərəqə almasına görə klub 150 manat, məşqçi İlyas Qurbanovun hakimin qərarına etirazına görə isə 750 manat cərimələnib.

Əvəzedicilər liqasında “Şamaxı-2” futbolçusu Həbib İsmayılovun hakimin qərarına etirazına görə 250 manat cərimə alıb. “Araz-Naxçıvan-2” dörd futbolçusunun sarı vərəqə almasına görə 70 manat, İbrahim Piriyevin təcavüzkar davranışına görə isə 300 manat cərimələnib.

“Araz-Naxçıvan-2” - “Sabah-2” matçında “Sabah-2” də iki ayrı cərimə ilə üzləşib. Ramil Nuraxmedovun qeyri-etik ifadə və ya hərəkətə görə birbaşa qırmızı vərəqə alması kluba 800 manatlıq cərimə gətirib. Həmzəalı Mikayılovun təcavüzkar davranışına görə isə “Sabah-2” 300 manat cərimələnib. “Sumqayıt-2” də “Turan Tovuz-2” ilə oyunda dörd futbolçusunun sarı vərəqə almasına görə 70 manat ödəyəcək.

Gənclər Liqasında “Qarabağ” - “Neftçi” oyununda kütləvi qarşıdurmaya görə hər iki klubun növbəti iki ev oyunu azarkeşsiz keçiriləcək. Bundan başqa, “Qarabağ” futbolçusu Əli İbrahim söyüşı görə beş oyun, Tunar Qasımov və “Neftçi” futbolçusu Nahid Ömərov üç oyun diskvalifikasiya edilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Neftçi” FK üç futbolçusu ilə vidalaşdı
15:07
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” FK üç futbolçusu ilə vidalaşdı

Vensan Abubakar, Edvin Kuç və Kristian Kostinin müqavilə müddəti yenilənməyib
UEFA nümayəndələri “Turan Tovuz” üçün bəzi şərtlər irəli sürüblər
14:59
Futbol

UEFA nümayəndələri “Turan Tovuz” üçün bəzi şərtlər irəli sürüblər

Tovuz şəhər stadionuna baxış keçirilib
Toral Bayramovun “Bursaspor”a qoşulacağı tarix məlum olub
14:25
Futbol

Toral Bayramovun “Bursaspor”a qoşulacağı tarix məlum olub

“Bursaspor” qarşıdakı mövsümdə Türkiyənin I Liqasında çıxış edəcək
Qadınlardan ibarət milli komanda seçmə mərhələyə iki ölkədə hazırlaşacaq
14:08
Qadın futbolu

Qadınlardan ibarət milli komanda seçmə mərhələyə iki ölkədə hazırlaşacaq

Milliyə dəvət olunan futbolçuların siyahısı açıqlanıb
“Mingəçevir” azarkeş sayında hamını qabaqladı
13:34
Futbol

“Mingəçevir” azarkeş sayında hamını qabaqladı

Birinci Liqada mövsümün ən çox izlənilən oyunları bu komandanın meydanında keçirilib
İtalyan futbolçunun Bakıdan başlayan yolu: İllər sonra yığmaya çağırılan Lorenzo ilə bağlı AÇIQLAMA
13:34
Azərbaycan futbolu

İtalyan futbolçunun Bakıdan başlayan yolu: İllər sonra yığmaya çağırılan Lorenzo ilə bağlı AÇIQLAMA

Elnur Eyvazov Azərbaycana uzanan yolun arxasındakı razılaşmadan bəhs edib

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi
23 May 21:00
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə" çempionatı 53 xalla beşinci, Naxçıvan komandası 46 xalla altıncı sırada başa vurub
“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO
25 May 02:01
Futbol

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO

Seriya A-nın son turunda avrokubok və aşağı liqa məsələsinə aydınlıq gəlib
Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 May 18:07
Futbol

Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu oyunla mövsümə yekun vuruldu
Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
23 May 16:56
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 24-də yekun vurulacaq