Federasiya prezidenti Avropa çempionatından əvvəl millinin üzvləri ilə görüşüb - FOTO

Azərbaycan Minifutbol Federasiyasının prezidenti Orxan Məmmədov Avropa çempionatına yollanmağa hazırlaşan Azərbaycan millisinin üzvləri ilə görüşüb.
İdman.Biz-in məlumatına görə, toplantı zamanı komandanın hazırlıq prosesi və qarşıdakı turnirlə bağlı məsələlər müzakirə olunub.
Yığmanın baş məşqçisi Elşad Quliyev hazırlıq mərhələsi barədə hesabat təqdim edib. O, komandanın təlim-məşq toplanışını uğurla başa vurduğunu və futbolçuların turnirə yüksək motivasiya ilə hazırlaşdığını bildirib.
Orxan Məmmədov isə çıxışında milli komandaya inandığını vurğulayıb. O, futbolçulara qarşıdakı Avropa çempionatında uğurlu çıxış arzulayıb və Azərbaycanı layiqincə təmsil edəcəklərinə əmin olduğunu qeyd edib.
Qeyd edik ki, Avropa çempionatı 27 may - 4 iyun aralığında Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada təşkil olunacaq.