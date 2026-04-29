Deku Londonda: “Barselona”nın “Tottenhem” planı məlum oldu

İspaniyanın “Barselona” futbol komandası İngiltərə Premyerliqasında çempionşipə düşmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalan “Tottenhem”in vəziyyətini yaxından izləyir.
İdman.Biz xəbər verir ki, klubun idman direktoru Deku şəxsən Londona yollanaraq “Spurs”un beş əsas ulduzunu nəzarətə götürüb. Əgər London təmsilçisi aşağı liqaya düşərsə, ciddi maliyyə yenidənqurması çərçivəsində aparıcı oyunçularını rəqabətli qiymətlərlə satmağa məcbur olacaq. Baş məşqçi Hansi Flikin gələcək planlarına uyğun gələn namizədlər arasında bir neçə mühüm ad var.
“La Masiya” yetirməsi olan niderlandlı Ksavi Simonsun qayıdışı strateji addım sayılır. O, hücumun həm cinahlarında, həm də mərkəzində oynamaq bacarığı ilə Flikin taktikasına tam uyğun gəlir. Digər hədəf olan isveçli yarımmüdafiəçi Lukas Berqvall isə Dekunun köhnə arzularından biridir. O, yarımmüdafiədə rotasiya imkanlarını genişləndirmək üçün ideal namizəd hesab olunur.
İspaniyalı sağ cinah müdafiəçisi Pedro Porro hücumda yaratdığı təhlükələrlə “Kamp Nou” üçün mükəmməl həll yolu kimi görünür. Argentinalı mərkəz müdafiəçisi Kristian “Kuti” Romero isə gənc Pau Kubarsi ilə möhkəm duet təşkil etmək üçün təcrübə və xarakter baxımından ən yaxşı seçim sayılır. Siyahını niderlandlı müdafiəçi Mikki van de Ven tamamlayır. O, yüksək sürəti ilə Hansi Flikin yüksək müdafiə xətti taktikası üçün zəruri oyunçu hesab edilir.
“Barselona” rəhbərliyi bu vəziyyəti Premyerliqanın ən yaxşı müdafiəçilərini və gənc istedadlarını real dəyərindən daha aşağı qiymətə heyətə qatmaq üçün tarixi bir şans kimi dəyərləndirir.