AFFA-nın icraçı vitse-prezidenti: “AFFA olaraq final matçının ölkəmizdə təşkilinin tərəfdarıyıq”

25 Aprel 2026 13:15
“AFFA 20 yaşadək futbolçulardan ibarət dünya çempionatının final oyununun Azərbaycanda keçirilməsinin tərəfdarıdır”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın icraçı vitse-prezidenti Sərxan Hacıyev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

AFFA-nın icraçı vitse-prezidenti bildirib ki, məsələ ilə bağlı Özbəkistan tərəfi ilə müzakirələr aparılır:

“AFFA olaraq final matçının ölkəmizdə təşkilinin tərəfdarıyıq. Bu istiqamətdə özbəkistanlı tərəfdaşlarla danışıqlar davam edir”.

Qeyd edək ki, U-20 millisi aprelin 26-dək Qəbələdə hazırlığını davam etdirəcək. Komanda 2027-ci ildə Azərbaycan və Özbəkistanda keçiriləcək FIFA U-20 dünya çempionatında çıxış edəcək.

