İPL: “Arsenal” səhv etmək haqqını itirib, “Mançester Yunayted” “Brentford”dan revanş axtarır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

25 Aprel 2026 13:39
İngiltərə Premyer Liqasının(İPL) 34-cü turu turnir cədvəlinin yuxarı hissəsində vəziyyəti dəyişməyə başlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Mançester Siti” öz oyununu əsas proqramdan əvvəl keçirərək “Bernli” üzərində 1:0 hesablı qələbə qazanıb və müvəqqəti olaraq turnir cədvəlinə başçılıq edib. Komanda “Arsenal”la xalları və top fərqini bərabərləşdirib, lakin vurulan qolların sayına görə londonluları qabaqlayıb.

Bununla belə, Pep Qvardiolanın komandası ehtiyatda bir oyuna sahibdir və bu da çempionluq mübarizəsini daha da gərginləşdirir. İndi təzyiq “Arsenal”ın üzərinə düşüb. London klubu evdə “Nyukasl”ı qəbul edəcək.

“Arsenal” – “Nyukasl”

“Arsenal” üçün bu oyun səhv haqqının daha da azaldığı qarşılaşmadır. “Mançester Siti”nin qələbəsindən sonra londonlular eyni xala və top fərqinə baxmayaraq ikinci yerə düşüblər. Artıq Mikel Artetanın komandası liderliyi geri qaytarmaq və “Siti”yə psixoloji üstünlük qazandırmamaq üçün “Nyukasl”ı məğlub etməlidir.

Birinci dövrədə “Arsenal” səfərdə “Nyukasl”ı 2:1 hesabı ilə məğlub etmişdi. Lakin hazırda vəziyyət daha çətindir: komanda çempionluq yarışında üstünlüyün bir hissəsini itirib, həmçinin qarşıda Çempionlar Liqasının yarımfinalı da var.

Arteta üçün yaxşı xəbər Bukayo Sakanın zədədən sonra geri dönməsidir. O, Axilles vətərinin zədəsindən sonra oyuna hazır olmalıdır. Rikkardo Kalafyori də matça hazırdır, Yurien Timber isə hələ bərpa olunmayıb.

“Nyukasl” isə oyuna ağır vəziyyətdə çıxır. Eddi Hauun komandası 14-cü yerə qədər geriləyib və özünəinam baxımından ciddi böhran yaşayır. Bundan əlavə, Entoni Qordon bud zədəsinə görə, Coelinton isə cəzaya görə oyunu buraxacaq.

“Arsenal” üçün bu qarşılaşma həm liderliyi geri qaytarmaq, həm də rəqibin problemlərindən istifadə etmək üçün böyük şansdır.

“Mançester Yunayted” – “Brentford”

“Old Trafford”da keçiriləcək oyun artıq çempionluq yarışı ilə bağlı deyil, üçüncü yer uğrunda mübarizə baxımından həlledici əhəmiyyət daşıyır.

“Mançester Yunayted” və “Aston Villa” eyni 58 xala sahibdir, lakin “Yunayted” top fərqinə görə üçüncü pillədə qərarlaşıb. “Brentford” isə orta sıralarda yer alsa da, bu mövsüm “Yunayted” üçün çətin rəqib olduğunu göstərib.

Birinci dövrədə “Brentford” evdə “Mançester Yunayted”i 3:1 hesabı ilə məğlub etmişdi. İndi isə “Yunayted” revanş almaq istəyir, xüsusilə də komanda Maykl Kerrikin rəhbərliyi altında xeyli gücləndiyi üçün.

“Brentford” son beş oyunda ardıcıl heç-heçə edib. Bu göstərici sabitlik versə də, qələbələrin azlığını da ortaya qoyur. “Mançester Yunayted” üçün bu görüş ciddi sınaq olacaq: komanda Çempionlar Liqasına vəsiqə uğrunda mövqeyini hələ də öz əlində saxlayır, lakin xal itkisi “Aston Villa”ya yenidən üçüncü yer üçün şans verə bilər.

34-cü turun oyun təqvimi (İPL):

21 aprel
“Brayton” – “Çelsi” 3:0

22 aprel
“Bornmut” – “Lids” 2:2
“Bernli” – “Mançester Siti” 0:1

24 aprel
“Sandərlend” – “Nottingem Forest” 0:5

25 aprel
“Fulhem” – “Aston Villa”
“Liverpul” – “Kristal Pelas”
“Vest Hem” – “Everton”
“Vulverhempton” – “Tottenhem”
“Arsenal” – “Nyukasl”

27 aprel
“Mançester Yunayted” – “Brentford”

Turnir cədvəli (34-cü turun əsas oyunlarından əvvəl):

“Mançester Siti” – 70
“Arsenal” – 70
“Mançester Yunayted” – 58
“Aston Villa” – 58
“Liverpul” – 55
“Brayton” – 50
“Bornmut” – 49
“Çelsi” – 48
“Brentford” – 48
“Everton” – 47
“Sandərlend” – 46
“Fulhem” – 45
“Kristal Pelas” – 43
“Nyukasl” – 42
“Lids” – 40
“Nottingem Forest” – 39
“Vest Hem” – 33
“Tottenhem” – 31
“Bernli” – 20
“Vulverhempton” – 17

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
