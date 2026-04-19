Neymardan Yamala yüksək qiymət: “O, qeyri-realdır”

19 Aprel 2026 04:53
Neymardan Yamala yüksək qiymət: "O, qeyri-realdır"

Braziliyanın “Santos” futbol komandasının hücumçusu Neymar “Barselona”nın 18 yaşlı vingeri Lamin Yamalın oyununa heyran olduğunu gizlətməyib. O, gənc futbolçunu dünya futbolunun ən böyük istedadlarından biri adlandırıb.

İdman.Biz “Actu Foot” portalına istinadla xəbər verir ki, Neymar Yamalı xüsusi statuslu oyunçular sırasına daxil edib.

“Lamin tarixin ən böyük gənc idmançılarından biridir. Messi var idi, mən var idim, amma bu uşağın 18 yaşında etdikləri sadəcə qeyri-realdır”, - deyə hücumçu vurğulayıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tçuameni: “Məni günah keçisi etdilər”
05:59
Futbol

Tçuameni: “Məni günah keçisi etdilər”

Fransalı yarımmüdafiəçi azarkeşlərin fitinə və rasisizmə sərt reaksiya verib
“Barselona” icarədə olan bütün futbolçularını satır
03:48
Futbol

“Barselona” icarədə olan bütün futbolçularını satır

Kataloniya klubu Ansu Fati və Ter Ştegenlə birdəfəlik vidalaşır

Ceremi Frimpong: “Virts mənim kimi sürətli olmasa da, düşüncəsi ilə hamıdan üstündür”
02:54
Futbol

Ceremi Frimpong: “Virts mənim kimi sürətli olmasa da, düşüncəsi ilə hamıdan üstündür”

“Liverpul”un müdafiəçisi sabiq və indiki komanda yoldaşı haqqında maraqlı fikirlər səsləndirib
İspaniya Kuboku: “Real Sosyedad” finalda “Atletiko”nu məğlub etdi - VİDEO
01:59
Futbol

İspaniya Kuboku: “Real Sosyedad” finalda “Atletiko”nu məğlub etdi - VİDEO

Seviyada keçirilən dramatik qarşılaşmanın taleyi penaltilər seriyasında həll olunub
Liqa 1: “Lill” və “Nitsa”dan qolsuz bərabərlik - YENİLƏNİB
01:19
Futbol

Liqa 1: “Lill” və “Nitsa”dan qolsuz bərabərlik - YENİLƏNİB

Fransada günün digər oyunlarında “Loryan” “Marsel”i iki cavabsız qolla məyus edib
Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO
01:06
Dünya futbolu

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO

Mateus Kunyanın qolu “qırmızı şeytanlar”a minimal hesablı qələbə qazandırıb

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16 Aprel 18:27
Cüdo

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz həlledici görüşdə Rusiya təmsilçisinə qalib gəlib
Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB
16 Aprel 21:45
Basketbol

Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB

Yarımfinalçının adı üçüncü qarşılaşmada müəyyənləşəcək
“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
17 Aprel 01:41
Dünya futbolu

“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa komandası “Maynts”dan ilk oyundakı məğlubiyyətin əvəzini artıqlaması ilə çıxdı
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldə vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Aprel 21:35
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldə vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Etiraza görə "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas və köməkçisi də sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb