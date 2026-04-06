KİV: Mirça Luçesku ölüb

Rumıniya futbol millisinin sabiq baş məşqçisi Mirça Luçesku müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-i məlumat yayıb.
Hələlik bu xəbərlə bağlı rəsmi təsdiq yoxdur və məlumatın doğruluğu dəqiqləşdirilir.
Qeyd edək ki, ötən gün Rumıniya futbol millisinin sabiq baş məşqçisi Mirça Luçesku süni komaya salınmışdı.
Mirça Luçeskunun son iş yeri Rumıniya yığması olub. Komanda onun rəhbərliyi altında DÇ-2026-nın pley-off mərhələsində Türkiyəyə minimal hesabla (0:1) uduzaraq mundialdan kənarda qalıb.