AFFA nümayəndələri futbolda sosial məsuliyyəti müzakirə ediblər - FOTO

29 Mart 2026 17:37
AFFA nümayəndələri futbolda sosial məsuliyyəti müzakirə ediblər - FOTO

AFFA-nın nümayəndə heyəti Moskvada Rusiya Futbol İttifaqı (RFİ) tərəfindən təşkil olunan “Dayanıqlı İnkişaf və Futbolda Sosial Məsuliyyət” mövzusuna həsr edilmiş seminarda ölkəmizi təmsil edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, iki günlük tədbirdə AFFA-nın Sosial və Ətraf Mühit Dayanıqlığı şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi Şəbnəm Eyyubova və Futbolda Sosial Layihələr üzrə menecer Zəhra Vəlizadə iştirak ediblər. Seminara həmçinin Rusiya futbol klublarının nümayəndələri, Qazaxıstan və Belarusdan olan mütəxəssislər qatılıblar.

Seminarın əsas məqsədi futbolda dayanıqlı inkişaf sahəsində təcrübə mübadiləsi aparmaq və sosial məsuliyyət layihələrini müzakirə etmək olub. Tədbir çərçivəsində AFFA nümayəndələri xüsusi təqdimatla çıxış ediblər. Onlar Azərbaycanda həyata keçirilən sosial və inklüziv futbol layihələri, bu sahədə qazanılan uğurlar və gələcək planlar barədə ətraflı məlumat veriblər.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Mançester Siti”dən transfer bazarına 220 milyonluq həmlə
17:31
Futbol

“Mançester Siti”dən transfer bazarına 220 milyonluq həmlə

Sandro Tonali və Elliot Anderson hədəfdədir
AFFA-da məşqçi hazırlığı: UEFA C kursu yekunlaşıb - FOTO
17:19
Futbol

AFFA-da məşqçi hazırlığı: UEFA C kursu yekunlaşıb - FOTO

Təhsil və Reabilitasiya Mərkəzində sonuncu mərhələnin məşğələləri keçirilib
Devid Bekhem: “Maykl Kerrikə ehtiyacımız var idi”
16:33
Futbol

Devid Bekhem: “Maykl Kerrikə ehtiyacımız var idi”

“Mançester Yunayted”in əfsanəsi müvəqqəti məşqçinin klubdakı sakitləşdirici təsirini yüksək qiymətləndirib
Ramil Şeydayev Türkiyəyə qayıdır
15:53
Futbol

Ramil Şeydayev Türkiyəyə qayıdır

Hücumçu “Qarabağ”da gözləntiləri doğrultmayıb
“Barselona”nın bazasında “Monako” dueti: Pol Poqba və Ansu Fati məşqdə - FOTO
15:40
Futbol

“Barselona”nın bazasında “Monako” dueti: Pol Poqba və Ansu Fati məşqdə - FOTO

Beynəlxalq fasilədən yararlanan futbolçular “Ciutat Esportiva”da fiziki hazırlıq keçiblər
Mirça Luçeskudan qorxulu xəbər: Məşq öncəsi yerə yıxıldı
15:11
Futbol

Mirça Luçeskudan qorxulu xəbər: Məşq öncəsi yerə yıxıldı

Rumıniya millisinin 80 yaşlı baş məşqçisi təcili xəstəxanaya yerləşdirilib

Ən çox oxunanlar

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
27 Mart 17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib
DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar
27 Mart 02:40
Dünya futbolu

DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq