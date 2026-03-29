29 Mart 2026
“Qalatasaray”dan Amadu Onana sürprizi

29 Mart 2026 12:42
Türkiyənin “Qalatasaray” futbol klubu yeni mövsüm öncəsi transfer çalışmalarını sürətləndirərək İngiltərə Premyer Liqasında çıxış edən ulduz futbolçunu hədəfə alıb.

İdman.Biz İngiltərə mətbuatına istinadla xəbər verir ki, İstanbul klubu "Aston Villa"nın 24 yaşlı belçikalı yarımmüdafiəçisi Amadu Onana ilə yaxından maraqlanır. Baş məşqçi Okan Burukun oyun sisteminə tam uyğun gələn 1.95 metr boyundakı futbolçu üçün rəsmi təmasların mövsümün sonunda başlaması planlaşdırılır.

Amadu Onananın hazırkı bazar dəyəri 45 milyon avro (90 milyon AZN) olaraq qiymətləndirilir. "Aston Villa" ilə 2029-cu ilin iyununa qədər müqaviləsi olan futbolçu üçün yarışda yalnız "Qalatasaray" deyil, həm də "Mançester Yunayted" yer alır. Bu, transferin maliyyə və rəqabət baxımından çətinliyini artırır.

Cari mövsümdə Premyer Liqada 31 rəsmi matçda meydana çıxan Onana iki qol vurub və ümumilikdə 2203 dəqiqə sahədə qalıb. Müdafiəyə verdiyi töhfə, hava toplarındakı hakimiyyəti və fiziki gücü ilə seçilən Belçika millisinin üzvü həm də stoper mövqeyində oynamaq qabiliyyətinə malikdir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kadinin “Qarabağ”dakı gələcəyi bəlli olub
12:23
Futbol

Kadinin “Qarabağ”dakı gələcəyi bəlli olub

Braziliyalı ulduz Qurban Qurbanovun rəhbərliyi altında qalmağa qərar verib
Türkiyə millisinin tale matçı ingilislərə həvalə olunub - FOTO
12:09
Futbol

Türkiyə millisinin tale matçı ingilislərə həvalə olunub - FOTO

Kosova ilə play-off finalını uğursuz xatirələrlə yadda qalan Maykl Oliver idarə edəcək
“Barselona” Levandovskiyə yeni müqavilə təklif edəcək
11:42
Futbol

“Barselona” Levandovskiyə yeni müqavilə təklif edəcək

37 yaşlı hücumçunun maaşı yarıbayarı azaldıla bilər
Neymar DÇ-2026 ilə bağlı radikal qərar verib
10:49
Futbol

Neymar DÇ-2026 ilə bağlı radikal qərar verib

Təcrübəli hücumçu Karlo Ançelottinin gözünə girmək üçün riskləri minimuma endirir
“Qarabağ”ın məşhur azarkeşi Zəfər Hacılı vəfat edib - FOTO
09:48
Futbol

“Qarabağ”ın məşhur azarkeşi Zəfər Hacılı vəfat edib - FOTO

Sosial şəbəkə fəalı ölümündən üç gün əvvəl həkim səhlənkarlığından şikayət etmişdi
“Milan” serbiyalı istedadı heyətinə qatır
09:33
Futbol

“Milan” serbiyalı istedadı heyətinə qatır

19 yaşlı Andrey Kostiç tibbi müayinədən keçmək üçün İtaliyadadır

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
“Klassik şahmat təkcə məni itirməyəcək” - Rauf Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
26 Mart 15:11
Şahmat

“Klassik şahmat təkcə məni itirməyəcək” - Rauf Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycanlı qrossmeyster fişer şahmatının gələcəyindən və “Grenke” festivalındakı gözləntilərindən danışıb

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
27 Mart 17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib