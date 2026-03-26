DÇ-2026-nın pley-off oyunları: artıq səhv etmək olmaz - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Futbol üzrə 2026 Dünya Çempionatına vəsiqə üçün daha altı yer uğrunda oyunlar qalır.
İdman.Biz xəbər verir ki, Avropada bütün mübarizə dörd yol üzrə təşkil olunub və hər birində dörd komanda yer alır: 26 martda bir oyunluq yarımfinallar, 31 martda isə bir oyunluq finallar keçiriləcək və yalnız hər yolun qalibi mundiala vəsiqə qazanacaq.
Qitələrarası pley-offda isə altı komanda daha iki vəsiqə uğrunda mübarizə aparır. Yeni Kaledoniya - Yamayka və Boliviya - Surinam yarımfinallarının qalibləri növbəti mərhələdə müvafiq olaraq Konqo DR və İraqla qarşılaşacaqlar.
Belə oyunlarda uzunmüddətli uyğunlaşma üçün vaxt olmur. Burada səhvi bir həftə sonra cavab oyununda düzəltmək şansı yoxdur: hər yarımfinal artıq son şans matçı kimidir. Buna görə də favoritlər də autsayderlər qədər, bəzən isə daha çox təzyiq hiss edirlər.
İtaliya - Şimali İrlandiya (Berqamo, İtaliya)
İtaliya üçün bu oyun formal olaraq keçilməli mərhələ təsiri bağışlayır, lakin məhz belə qarşılaşmalar çox vaxt ən gərgin keçir. Komanda evdə oynayır, səpələnmişlər sırasındadır və status baxımından yarımfinalı keçməlidir. Amma Şimali İrlandiya oyunu açmayan və səbrlə öz şansını gözləyən rəqiblərdəndir. Bu cütün qalibi Uels – Bosniya və Herseqovina duelinin qalibi ilə qarşılaşacaq.
Uels - Bosniya və Herseqovina (Kardiff, Uels)
Kardiffdə qarşılaşma gözləniləndən daha gərgin keçə bilər. Uels evdə oynadığı üçün cüzi favorit sayılır, lakin Bosniya və Herseqovina oyunu ağır və mübarizəli ssenariyə sala bilər. Belə matçlarda ilk qolun dəyəri kəskin artır və gözəl futboldan çox mübarizə ön plana çıxır.
Ukrayna - İsveç (Valensiya, İspaniya)
Günün ən maraqlı cütlərindən biridir. Ukrayna nominal ev oyununu Valensiyada keçirir. Azərbaycanlı azarkeşlər üçün bu qarşılaşma əlavə maraq doğurur, çünki Ukrayna seçməsi cari seçmə mərhələsində Azərbaycanla qarşılaşıb (1:1, 2:1).
İsveçin heyətində Viktor Gyokeres kimi təhlükəli hücumçu var, bu da onların hücum xəttini daha da gücləndirir. Lakin Ukrayna kifayət qədər nizam-intizamlı və təcrübəlidir ki, oyunu açıq qarşılıqlı hücumlara çevirməsin. Qalib Polşa – Albaniya cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək.
Polşa - Albaniya (Varşava, Polşa)
Polşadan bu oyunda təkcə nəticə yox, həm də inamlı üstünlük gözlənilir. Lakin Albaniya rəqibin ritmini pozmağı bacaran komandadır. Meydan sahiblərinin əsas fiquru Robert Levandovski – o, hələ də komandanın hücum xəttinin əsas ümididir. Əsas sual budur: polşalılar oyunun tempini ilk dəqiqələrdən diktə edə biləcəklər, yoxsa matç gərgin və ağır ssenariyə keçəcək?
Türkiyə - Rumıniya (İstanbul, Türkiyə)
Axşamın ən cəlbedici qarşılaşmalarından biridir. Türkiyə İstanbulda oynayır və bu, həm atmosfer, həm də motivasiya baxımından ciddi üstünlükdür. Heyətdə Arda Guler və Kenan Yıldız kimi gənc ulduzların olması komandanın potensialını göstərir. Lakin Rumıniya Mirça Luçesku kimi təcrübəli mütəxəssislə bu oyuna çıxır və mübariz futbol təqdim edə bilir. Qalib Slovakiya – Kosovo duelinin qalibi ilə oynayacaq.
Slovakiya - Kosovo (Bratislava, Slovakiya)
Digər səs-küylü cütlərlə müqayisədə bu oyuna az diqqət yönələ bilər, lakin burada da gərgin mübarizə gözlənilir. Slovakiya evdə oynadığı üçün üstün sayılır, amma Kosovo artıq asan keçilən rəqib deyil. Oyunun uzun müddət bir epizod üzərində qurulması mümkündür.
Danimarka - Şimali Makedoniya (Kopenhagen, Danimarka)
Danimarka üçün bu oyuna rahat yanaşmaq mümkün deyil. Evdə keçirilən yarımfinal onları favorit edir, lakin Şimali Makedoniya dəfələrlə sürprizlərə imza atıb. Əsas risk rəqibdən çox oyunun gərginliyinin artmasıdır. Bu cütün qalibi Çexiya - İrlandiya matçının qalibi ilə qarşılaşacaq.
Çexiya - İrlandiya (Praqa, Çexiya)
Adlar baxımından ən səs-küylü oyun olmasa da, ən gərgin qarşılaşmalardan biri ola bilər. Çexiya evdə oynadığı üçün cüzi üstünlüyə malikdir, lakin İrlandiya belə matçlarda asan təslim olmur. Oyunun taleyini standart vəziyyət və ya bir dəqiq hücum həll edə bilər.
Boliviya - Surinam (Monterrey, Meksika)
Qitələrarası pley-offda dramatizm daha yüksəkdir. Boliviya gənc heyətlə çıxış edir, Surinam isə son illərdə ciddi irəliləyiş göstərib. Bu qarşılaşma fərqli futbol yanaşmalarının toqquşması kimi də maraqlıdır. Qalib İraqla oynayacaq.
Yeni Kaledoniya - Yamayka (Qvadalaxara, Meksika)
Burada əsas sual təcrübə ilə motivasiyanın mübarizəsidir. Yeni Kaledoniya üçün bu mərhələdə hər oyun tarixi hadisədir, Yamayka üçün isə 28 ildən sonra dünya çempionatına qayıtmaq şansıdır.
Kağız üzərində Yamayka daha güclü görünsə də, bir oyunluq yarımfinallarda məntiq hər zaman işləməyə bilər. Bu görüşün qalibi növbəti mərhələdə Konqo Demokratik Respublikası ilə qarşılaşacaq.