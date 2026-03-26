26 Mart 2026
AFFA hakimi təhqir edən futbolçunu cəzalandırıb

26 Mart 2026 16:31
AFFA hakimi təhqir edən futbolçunu cəzalandırıb

AFFA İntizam Komitəsinin iclası keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, iclasda ikinci liqanın 19-cu turu ilə bağlı aşağıdakı qərarlar qəbul edilib:

“Araz Saatlı” - “Quba” oyunu “Araz Saatlı” komandasının formasında problem olması səbəbindən gec başladığına görə “Araz Saatlı” komandası 150 manat cərimə edilib.

“Araz Saatlı” - “Quba” oyununda “Quba” komandasının 4 futbolçusu sarı vərəqə aldığı üçün “Quba” komandası 70 manat cərimə edilib.

“Araz Saatlı” - “Quba” oyununun 85-ci dəqiqəsində “Quba” komandasının 9 nömrəli futbolçusu Vidadi Cəfərov təcavüzkar davranışa görə birbaşa qırmızı vərəqə aldığı üçün 3 oyun cəzalanıb, “Quba” komandası 300 manat cərimə edilib.

“Şirvan” - “Sheki City” oyununda “Şirvan” komandasının azarkeşləri tərəfindən pirotexniki vasitədən istifadə edildiyinə görə “Şirvan” komandası 300 manat cərimə edilib.

“Şirvan” - “Sheki City” oyununda “Sheki City” komandasının 4 futbolçusu sarı vərəqə aldığı üçün “Sheki City” komandası 70 manat cərimə edilib.

“Kür-Araz” - “Qaradağ Lökbatan” oyununda “Kür-Araz” komandasının 5 futbolçusu sarı vərəqə aldığı üçün “Kür-Araz” komandası 70 manat cərimə edilib.

“Kür-Araz” - “Qaradağ Lökbatan” oyununun 77-ci dəqiqəsində “Kür-Araz” komandasının 9 nömrəli futbolçusu Elxan Məmmədov hakimi təhqir etdiyinə görə birbaşa qırmızı vərəqə aldığı üçün 4 oyun cəzalanıb, “Kür-Araz” komandası 1000 manat cərimə edilib.

“Ağdaş” - “Şəmkir” oyununun 73-cü dəqiqəsində “Şəmkir” komandasının 7 nömrəli futbolçusu İbrahim Camalov ikinci sarıdan qırmızı vərəqə aldığı üçün 1 oyun cəzalanıb, “Şəmkir” komandası 50 manat cərimə edilib.

